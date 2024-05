Gobernador exige a Genera PR que busquen permisos para arreglar plantas ante apagones

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia le pidió el viernes al consorcio Genera PR que solicite permiso para reparar más plantas generadoras por la situación con los llamados relevos de carga.

“Mi directriz en el día de hoy a Genera es que si tiene que recurrir al Negociado de Energía, que recurra para que repare una mayor cantidad de unidades generatrices en Puerto Rico. Genera, no puede reparar todas las plantas que tenemos, no tiene autorización para eso, porque eso conlleva un gasto. Pero yo lo que estoy diciendo, como lo que estoy viendo es que están reparando y como quiera después fallan, pues que entonces reparen un mayor número de plantas para evitar estos relevos de carga”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Realmente, relevo de carga tuvimos ayer y tuvimos uno mayor el Sábado Santo, pero en términos generales ha estado estable el sistema. No me agrada que está muy finita la generación, básicamente no dan abasto”, añadió.

Al momento, hay problemas con dos unidades en Aguirre en Salinas, Costa Sur en Peñuelas y la generadora por carbón, de Applied Energy Systems (AES) en Guayama.

A preguntas de si le preocupa que el tema de los relevos de carga se convierta en un voto castigo en las primarias, Pierluisi Urrutia apostó a su hoja de trabajo.

“Bueno, como yo dije y lo reitero, a mí me van a dar el crédito por todo lo bueno y por las cosas negativas. Pues puede ser que haya la crítica, pero a la hora de votar, la gente va a tener que escoger entre este servidor y los demás. Y en esa contienda yo voy contra cualquiera a base de lo que ha pasado en estos tres años, 3 meses, porque no hay nadie en Puerto Rico que me pueda decir que Puerto Rico estaba mejor antes de mi administración que ahora. O sea, no hay nadie que pueda decir eso”, sostuvo.

Entrevista al gobernador Pedro Pierluisi en #PuntoXPunto