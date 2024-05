Se registra aumento en actividad turística durante el inicio del año en la isla

El director ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carlos Mercado Santiago, presentó un informe sobre los datos que ha reflejado el turismo en Puerto Rico durante el primer trimestre del año 2024, el cual demuestra cifras históricas.

Según el informe, los números alcanzados superan contundentemente los que se habían registrado anteriormente en sectores que son pilares para de la industria turística como: los recaudos por concepto de ocupación hotelera (room tax); recuperación de visitas de cruceros; nuevas rutas aéreas y aumento de frecuencias, además de mayor movimiento de pasajeros en los tres aeropuertos principales de la Isla, entre otros.

“En la Compañía de Turismo de Puerto Rico estamos sumamente contentos con el aumento que ha mostrado la actividad turística en la Isla durante el inicio del año. Ejemplo de esto son la magnitud de las cifras en recaudos de impuestos por ocupación del mes de marzo de 2024, con un total preliminar de $16.4 millones, que lo convierten en el mes de mayor recaudo en la historia del impuesto. Esta cifra supera los $14.3M del mes de febrero de 2024 y los $13.7 recaudados en el mes de marzo de 2023. El aumento en estos recaudos es constante, superando a los números de años anteriores”, expresó Mercado Santiago.

Los esfuerzos de la CTPR para incrementar el perfil de Puerto Rico como eje de acceso aéreo y marítimo del Caribe redundaron en un aumento en el movimiento de pasajeros, asientos disponibles, y mercados alcanzados.

San Juan sigue siendo el líder en capacidad del Caribe, con una participación de 16% por encima de Punta Cana, Santo Domingo, y Montego Bay, Jamaica. Al presente la Isla cuenta con la presencia de 23 aerolíneas; 118 rutas directas, de las cuales 86 son rutas domésticas y 32 internacionales; un promedio de 183 rutas diarias con 21,000 asientos promedio diarios y alcanza 60 mercados únicos. Se proyecta que el movimiento de pasajeros para el 2024 en los tres aeropuertos internacionales de la Isla superará la cifra récord de $13.3 alcanzada el pasado año 2023.

La CTPR ha estado activa en eventos líderes de la industria destinados a fomentar las relaciones con las principales aerolíneas y operadores turísticos, tales como: ROUTES, ACI-NA Jumpstar, FITUR, WTM, entre otros. Esta participación ha llevado a negociaciones que implican posibles lanzamientos de servicios con operadores latinoamericanos y europeos e importantes anuncios, tales como el establecimiento de una base de tripulación y aviones de la línea aérea Frontier, lo cual tendrá un impacto significativo en empleos, nómina y desarrollo económico de la Isla.

Adicional a esto, durante este primer trimestre del 2024 se han realizado varios anuncios de nuevas rutas y aumento de vuelos domésticos e internacionales de diferentes líneas aéreas, entre las cuales se encuentran: 13 nuevas rutas de Frontier; la permanencia del vuelo de Avianca entre San Juan y Medellín durante todo el año; el aumento de diez frecuencias semanales de Bogotá a San Juan; el incremento de frecuencias de los vuelos de Iberia entre, Madrid y San Juan, a siete vuelos semanales durante la mayor parte del año, y el aumento de vuelos de la línea aérea COPA durante la temporada alta de verano.

El sector de cruceros también refleja una tendencia de crecimiento en el número de barcos cruceros y pasajeros arribando a todos los puertos de Puerto Rico. Durante los primeros tres meses del año se ha recibido un estimado de 545,564 pasajeros, un aumento de 3.4% sobre la cifra alcanzada en el primer trimestre del 2023. El mes de enero fue uno particularmente activo con un aumento de 20.6% de pasajeros en comparación con el del año 2023. Las proyecciones totales para este año reflejan un posible aumento de 8% en el número de llegada de pasajeros y un aumento de 2.2% en visitas de cruceros, para un total estimado de sobre 1.4 millones de pasajeros en 466 viajes de 26 líneas de cruceros.

Al igual que en el sector de acceso aéreo, la CTPR ha participado en eventos de la industria tales como: Seatrade Cruise Global 2024, dónde tuvo la oportunidad de reunirse con altos ejecutivos de las líneas de cruceros, como: Royal Caribbean, Carnival, Azamara, Norwegian, Disney y MSC. Entre los objetivos más importantes alcanzados durante el primer semestres están: la visita del Icon of the Seas a Ponce; la llegada del MCS Meraviglia; el regreso de los puerto base de verano con el inicio de la temporada homeport del Rhapsody of the Seas de Royal Caribbean; la selección de Puerto Rico como sede de la Convención Anual de la Florida & Caribbean Cruise Association de los años 2025 y 2026; y el anuncio de la visita del nuevo barco Utopia of the Seas de Royal Caribbean a Ponce en una parada técnica previo al inicio de su temporada inaugural en la Florida.

Por otra parte, la infraestructura turística de la Isla se está transformando para mantener su competitividad con anuncios tales como: la reparación del Army Terminal; el dragado de la Bahia de San Juan y nuevas facilidades tales como: primer hotel dual-branded en Puerto Rico, de la reconocida cadena internacional de hoteles Hilton, la construcción del Hamptons Inn en Ponce, la construcción del Square District, un nuevo proyecto turístico en el área de Mayagüez y la inauguración del hotel Fairfield by Marriott en Luquillo.

“Podemos constatar con gran satisfacción el éxito obtenido en nuestro objetivo de aumentar el alcance de la industria turística en beneficio de la economía y de la proyección de Puerto Rico como destino de primera clase a nivel global. Las cifras alcanzadas son el resultado del trabajo realizado en colaboración con Discover Puerto Rico, Departamento de Desarrollo Económico, Autoridad de Distrito de Convenciones, Autoridad de los Puertos, municipios, gremios empresariales y las iniciativas del sector privado”, expresó el Titular de la CTPR.