Pierluisi opina que endoso de líder de la mayoría del Senado federal a proyecto de estatus lo convierte en prioritario

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que el apoyo del líder de la mayoría del Senado de Estados Unidos, Charles “Chuck” Schumer al proyecto de status lo convierte en prioridad en la agenda.

“Bueno, ese apoyo es muy importante porque el líder demócrata es el que establece las prioridades en el trámite de las medidas pendientes en el Senado. O sea que no es usual, es más, casi nunca el líder de los demócratas auspicia proyectos. Al entrar como coauspiciador está diciendo que ese proyecto es prioritario. Así que el próximo paso es la vista pública que yo he reclamado. Me siento razonablemente confiado que la tendremos. Y después de eso, pues el trámite legislativo hay que ir paso a paso, veremos”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“El próximo paso sería una vista de, allá le llaman en inglés ‘Markup’, que es una vista para considerar enmiendas al proyecto. Y tendremos que ir paso a paso, pero definitivamente el apoyo de Schumer es excelente, o sea, son muy buenas noticias”, añadió.

Cuestionado sobre la posibilidad de convocar una consulta en Puerto Rico el día de las elecciones, contestó que mantiene la intención de anunciarla en el verano, pero su prioridad es conseguir que se celebre una vista pública en el Senado.