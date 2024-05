JGO cataloga como “absurdo” decreto de exención contributiva de LUMA Energy

La comisionada residente en Washington D.C., Jenniffer González Colón, reveló hoy, jueves, la propuesta que establecería un decreto contributivo a LUMA Energy, la cual concede una exención del 75% de los impuestos municipales como pagos de patentes y arbitrios de construcción lo que, según la congresista, tendría un impacto de sobre $600 millones de dólares en las arcas de los ayuntamientos.

Así detalló la pre-candidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP) sobre el decretos que está en manos del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio (DDEC) y que se circuló entre todos los alcaldes para que puedan otorgar sus comentarios finales.

A su vez, aseveró que hay tres puntos importantes a destacar sobre el documento, el cual explica que la exención sería retroactiva al 1 de enero de 2025.

Primero, cubriría la operación y mantenimientos de activos generadores de energía en la Isla, que hayan sido previamente aprobados por la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE). En segundo lugar, la concesión del decreto fue bajo una solicitud de infraestructura y energía verde. Tercero, busca incluir a las subsidiarias de LUMA en tal decreto.

“La propiedad mueble o inmueble que esté directamente relacionada con la construcción o cualquier inmueble propiedad del humo utilizado por esta cubierta de concesión estarán totalmente exentos durante el periodo autorizado por la terminación del decreto. Este decreto lo quiere hacer de manera retroactiva al 1 de enero de este año, donde disfrutarán un 50% de exención sobre las patentes municipales, arbitrios municipales y otras construcciones municipales y contribuciones municipales impuestas por cualquier ordenanza municipal. De la misma manera, sus contratistas gozarán de un 75% en la exención contributiva sobre cualquier contribución impuesto, derecho a licencia, arbitrio o tasa tributaria impuesta por cualquier ordenanza municipal de construcción. Todo esto en nada en patentes municipales, propiedad inmueble, inmuebles, arbitrios de construcción y municipal y cualquier otra contribución. Estamos hablando de más de cinco renglones que afectarían a los municipios, pudiendo por el municipio en una condición de dejar de generar más de $600 millones de dólares”, estableció.

Todo esto mientras que el presidente de la Junta de Gobierno del Centro de Recaudación de Fondos Municipales (CRIM) y también alcalde de Orocovis, Jesús Colón Berlingeri, denunció que la compañía encargada de la transmisión y distribución de energía en el Archipiélago no ha pagado las contribuciones municipales desde su ingreso en el 2021.

“No pagan al CRIM y ahora pretenden una exención contributiva retroactiva al pasado 1 de enero, para proyectos subvencionados con fondos federales. Luego tienen el descaro de decir que, si no se aprueba el decreto, aumentarán el costo energético. No hay espacio para este tipo de trato preferencial y peor aun cuando esto es a costa de los ingresos de los municipios. Este proceso ha carecido de fiscalización y espero que no se apruebe este decreto, al cual ya los municipios se han expresado en contra. De firmarse este decreto ahora, como gobernadora lo dejaría sin efecto”, expresó González Colón.

La aspirante a liderar el País opinó que esto podría acimentar las bases para la posible eliminación de la Contribución en Lugar de Impuestos (CELI). Además, detalló que las obras de reconstrucción se llevarán a cabo con fondos federales, por lo que es ”absurdo” solicitar tal exención.

“Lo más importante, el dinero que van a usar para las obras de reconstrucción son fondos federales, por lo cual resulta absurdo y un insulto a nuestra inteligencia colectiva el decir que, si no se aprueba esto, van a aumentar las tarifas“, dijo la congresista.

“¿Por qué Luma quiere una exención si los fondos para hacer la obra son federales? Lo que pretenden es pasarle ese dinero que se estarían ahorrando a sus propios contratistas de sus propias compañías matrices“, agregó.

Por otra parte, informó que el documento en su párrafo seis destaca que el decreto es para sus actividades de generación de energía. Sin embargo, “LUMA fue contratada para la transmisión y distribución de la energía, no para producirla”.

La congresista argumentó que, el hecho que el DDEC redactara y circulara el borrador del decreto a los municipios y agencias afectadas, es “la mejor muestra de que el decreto ya estaba básicamente aprobado”.

“Ustedes escucharon durante el fin de semana a un Gobierno a decir que no era cierto que había ese decreto o ese borrador. […] Nosotros hoy estamos haciendo ese documento público. Este es el famoso draft del famoso borrador que el Departamento de Desarrollo Económico le ha estado circulando a los municipios, donde estipula los distintos beneficios contributivos a los que LUMA quiere acogerse, a cambio de los fondos federales”, manifestó González Colón.

Según había revelado en los pasados días el portavoz de la delegación novoprogresista en la Cámara de Representantes, Carlos ‘Johnny’ Méndez, varios líderes de la Palma están en contra de la propuesta, incluyendo la Federación de Alcaldes.