Gobernador dice hay que convocar un “pacto de paz” para combatir la violencia en la isla

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el jueves que para combatir la violencia en Puerto Rico, se tiene que “hacer un pacto de paz”.

“Lo importante es que, como dije, la Policía está haciendo su trabajo. Yo no veo esto como, el que haya aumentado un tanto desde el año pasado para acá (los delitos), y el año pasado siendo un año récord (por las reducciones), no me lleva a mí a pensar que la falla está la policía. Lo que pasa es que yo no puedo estar satisfecho con el nivel de violencia que tenemos. Y como no estoy satisfecho, pienso que tenemos que convocarnos todos y hacer un pacto de paz de pueblo. Y eso es de lo que se trata el Plan Integral de Reconstrucción Social”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

Según el gobernador el Plan de Reconstrucción Social procura atender varios focos de violencia que a su juicio, incluye asuntos culturales.

“Hay muchas otras iniciativas que establece ese plan integral que tenemos que ahora atajar, porque esto es una cuestión de cultura. Por ejemplo, en la violencia de género, cultura machista. Hay que combatir esa cultura machista y eso no, los cambios no se dan de un día para otro. Son cambios, sí, que toman tiempo, pero lo importante es que se está creando conciencia”, sostuvo.

Mencionó que en los próximos días va a convocar una conferencia de prensa para dar a conocer el status de la implantación del Plan de Reconstrucción Social.