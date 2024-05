Gobernador admite que proyecto del SNAP para Puerto Rico tiene problemas en la Cámara federal

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia afirmó que no hay probabilidad de que la Cámara de Representantes de Estados Unidos acepte el lenguaje aprobado en el Senado del proyecto de agricultura que incluye a Puerto Rico en la transición del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) al Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP).

“Sí, es correcto que por la información que nos llega en la Cámara, la probabilidad no es alta. Es más, aparentemente no se va a incluir a Puerto Rico en el SNAP, en el proyecto de la Cámara. O sea, no se va a autorizar que Puerto Rico continúe con la transición que está en curso y que se inserte en el programa SNAP. Esa autorización legislativa aparentemente no va a estar en el proyecto de la Cámara Federal. Pero el proyecto del Senado de Estados Unidos sí dispone que Puerto Rico pueda insertarse en el programa SNAP. Habla de un periodo de transición de hasta 10 años y eso de por sí es un gran paso. Porque hay una transición que ya está en curso, que la estamos haciendo de todas maneras. Y ahora el detalle es ver si ese lenguaje pudiera conllevar, el que nos den asignaciones para parte de los costos que estamos asumiendo”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Según el gobernador, si no hay acuerdo en los proyectos agrícolas, se supone que se apruebe un Comité de Conferencia para negociar lenguaje que pueda aprobarse.

“Yo pienso que de la manera en que he visto el lenguaje, la senadora (Debbie) Stabenow fue muy hábil en redactar la medida de forma tal que no señale un costo fiscal significativo de entrada. Y eso debe ayudar en las negociaciones con el ala republicana. De que la medida no conlleva, por lo menos expresamente, un impacto fiscal significativo. Ahora eso sí nos da entrada. El gran avance es que ya está diciendo, lo vemos bien, que Puerto Rico se inserte. El impacto va a ser enorme. Admito que, por lo que se ve, pues en Cámara no vamos a tener el mismo tipo de disposición, pero después esto acaba en conferencia y esperemos que prevalezca la versión del Senado”, añadió.

Por su parte, la secretaria del Departamento de la Familia, Ciení Rodríguez Troche sostuvo que el programa piloto que comenzó en Carolina, Bayamón y San Juan, se implantará en todos los municipios, para establecer como requisito el trabajo, voluntariado o adiestramiento para recibir los beneficios del Programa de Asistencia Nutricional (PAN) para el mes de julio. El gobernador explicó que el requisito está contemplado en el Plan Fiscal aprobado por la Junta de Control Fiscal.

“O sea que hay muchas cosas que estamos haciendo que como dice la secretaria se le han estado informando a los miembros del Congreso para que vean que estamos dirigidos, o sea que estamos encaminados para estar listos tan pronto nos den la luz verde (para hacer la transición)”, sostuvo el gobernador.