Promueven mejores opciones de vivienda asequible para familias de recursos limitados

La comisionada residente, Jenniffer González Colón, junto a los congresistas Haley Stevens (D-MI) y Ritchie Torres (D-NY) presentaron el miércoles, el Healthy Affortable Housing Act para minimizar la escasez de unidades de vivienda seguras y asequibles para las familias en Puerto Rico y el resto de los estados, al crear un programa de subvenciones que permita la rehabilitación de viviendas con acceso a servicios esenciales como supermercados, centros de salud, transporte público, entre otros.

”Esta medida reconoce y respalda iniciativas para trabajar la necesidad existente de proveer a las familias viviendas más asequibles y accesibles. Puerto Rico, como muchas jurisdicciones en la nación, está experimentando escasez de viviendas”, dijo González Colón en comunicación escrita.

“Los residentes de la Isla que necesitan ayudas para vivienda a menudo se encuentran sin acceso, o sin acceso oportuno, a hogares seguros, sobre todo después de las devastaciones de los huracanes de 2017 y los desastres naturales que siguieron. Esta legislación, que me enorgullece coliderar junto a los representantes Stevens y Torres, apoya unidades de alquiler asequibles con el beneficio adicional de tenerlas ubicadas estratégicamente cerca de áreas donde se ofrecen servicios esenciales, incluyendo áreas cercanas a hospitales o proveedores de atención médica, tiendas, farmacias y centros de transporte público. Continuaré trabajando con mis colegas en ambas cámaras del Congreso para asegurar que esta medida continúe moviéndose dentro del proceso legislativo”, agregó.

“Hogar no es sólo el lugar donde vives, sino también la comunidad donde compras, recibes tratamiento médico y cuidas a tus hijos”, dijo la representante Haley Stevens (D-MI). “Esta legislación hará que sea más fácil para las familias no sólo encontrar un lugar al que llamar hogar que esté financieramente a su alcance, sino también uno con los servicios necesarios, como supermercados, atención médica y cuidado infantil, cerca. Me enorgullece de unirme a mis colegas, el representante Ritchie Torres y la representante Jennifer González Colón, para presentar este proyecto de ley bipartita. Juntos podemos hacer que sea un poco más fácil para las familias de Michigan y de todo Estados Unidos poder costear la base del sueño americano: un lugar seguro para vivir con fácil acceso a los servicios”.

“No hay tema más importante para mí que ampliar el acceso a viviendas seguras, saludables y asequibles. Cuando crecí en el Bronx, la vivienda pública era un salvavidas para mi familia”, dijo el representante Ritchie Torres (D-NY). “Dicho esto, con demasiada frecuencia, las unidades de vivienda pública como en la que crecí carecen de acceso adecuado a servicios esenciales (supermercados, atención médica, transporte público y más), dejando a sus residentes alejados del resto de nuestra sociedad. Me niego a quedarme sentado y permitir que continúe este inaceptable status quo. Es por eso que hoy me uno a mis colegas, los representantes Stevens y González Colón, para presentar el Healthy Affortable Housing Act, que revitalizaría la infraestructura de viviendas asequibles de nuestra nación y garantizaría que se establezcan con una serie de servicios necesarios a proximidad. No estaría donde estoy hoy sin la estabilidad que la vivienda asequible nos brindó a mí y a mi familia. Quiero asegurarme de que todos los ciudadanos americanos, sin importar su código postal, puedan decir lo mismo, y eso es lo que este proyecto de ley intenta lograr”.

El Healthy Affortable Housing Act autoriza 100 millones de dólares al año por un periodo de cinco años para un programa de subvenciones y préstamos del Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano.

El programa:

Permite subvenciones y préstamos a las siguientes entidades:

Unidades de gobierno local general;

Gobiernos tribales o entidades de vivienda designadas tribalmente;

Propietarios o desarrolladores de unidades de vivienda asequibles;

Agencias de vivienda pública;

Organizaciones con una misión que involucra la creación de viviendas asequibles.

Y cualquier combinación de las entidades anteriores.

Las subvenciones y préstamos se pueden utilizar para desarrollar, crear o preservar unidades de vivienda de alquiler asequibles en vecindarios (o sectores) que enfrentan escasez de viviendas asequibles, según lo determine HUD. Los vecindarios deben contener al menos uno de los siguientes servicios.

Un centro de salud calificado a nivel federal;

Un proveedor de atención médica que acepte Medicaid y brinde servicios de atención primaria;

Supermercado que acepte SNAP o Programa de Asistencia Nutricional y WIC;

Un proveedor de cuidado infantil con licencia estatal o un proveedor de cuidado infantil elegible según la ley de subvenciones en bloque para el desarrollo y el cuidado infantil;

Una farmacia; o

Transporte público.

El Secretario dará preferencia a los solicitantes que estén desarrollando, creando o preservando unidades de vivienda asequibles calificadas que no estén a más de una milla de 2 o más de los servicios enumerados anteriormente.

El Secretario dará preferencia a los solicitantes que desarrollen, creen o preserven unidades de vivienda asequibles calificadas que estén ubicadas en edificios que tengan o contendrán cualquiera de las comodidades enumeradas anteriormente.

Dos años después de la fecha en que cualquier unidad de vivienda asequible calificada se ocupe por primera vez después de haber sido desarrollada, creada o preservada y posteriormente cada 2 años durante 10 años, HUD realizará una encuesta voluntaria de los residentes de dicha unidad de vivienda sobre cualquier beneficio que perciban asociado. con estar físicamente cerca de tales comodidades.

Cada informe deberá evaluar si los servicios cercanos identificados han cerrado o cambiado de ubicación en el tiempo transcurrido desde la presentación del informe anterior.