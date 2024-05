Fiscales buscan nuevo juicio para Weinstein en septiembre

NUEVA YORK (AP) — Harvey Weinstein llegó el miércoles a un tribunal de Manhattan, en su primera comparecencia desde que su condena por violación de 2020 fuera anulada por un tribunal de apelaciones la semana pasada.

Weinstein, vestido con un traje azul marino, estaba sentado en una silla de ruedas empujada por un oficial de la corte cuando ingresó a la audiencia preliminar en Manhattan.

El abogado defensor de Weinstein, Arthur Aidala, dijo que su cliente asistía a la audiencia a pesar de que el hombre de 72 años había estado hospitalizado poco después de su regreso al sistema carcelario de la ciudad el viernes. Ha dicho que Weinstein, quien padece problemas cardíacos y diabetes, se estaba sometiendo a pruebas no especificadas debido a sus afecciones de salud.

Aidala dijo que no le preocupa la capacidad mental de su cliente, describiendo a Weinstein como “agudo como una tachuela. Tan agudo como siempre”.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, ha dicho que está decidida a volver a juzgar el caso contra Weinstein. Expertos legales consideran que puede ser un largo camino y que todo se reduce a si las mujeres por las que está acusado de delitos sexuales están dispuestas a testificar de nuevo. Una de ellas, Mimi Haley, dijo el viernes que todavía estaba considerando si testificaría en un nuevo juicio.

Recomendados

Los fiscales dijeron que una de las acusadoras, Jessica Mann, quien estaba en la corte el miércoles, está preparada para testificar nuevamente y sugirieron fijar una fecha en septiembre para el nuevo juicio.

Aidala dijo que su cliente quiere demostrar su inocencia: “Es un nuevo juicio. Es un nuevo día”.

El otrora poderoso productor cinematográfico también fue declarado culpable en Los Ángeles en 2022 por otra violación y todavía está sentenciado a otros 16 años de prisión en California.

En el caso de Nueva York que fue anulado, había sido declarado culpable de violación por una agresión contra una aspirante a actriz en 2013, y por abusos contra Haley, una ex asistente de producción de “Project Runway”, en 2006. Weinstein se ha declarado inocente y afirma cualquier encuentro sexual ha sido consensuado.

The Associated Press no suele identificar a las personas que afirman haber sido agredidas sexualmente a menos que den su consentimiento para ser nombradas, como lo han hecho Haley y Mann.

El jueves, la Corte de Apelaciones de Nueva York anuló su condena en una decisión de 4-3, desestimó su sentencia de 23 años de prisión, después de concluir que un juez de primera instancia permitió que los miembros del jurado vieran y escucharan demasiadas pruebas que no estaban directamente relacionadas con aquello por lo que se le acusaba.

El fallo conmocionó y decepcionó a mujeres que habían celebrado logros históricos durante la era del #MeToo, un movimiento que marcó el comienzo de una ola de denuncias de violencia sexual en Hollywood y más allá.