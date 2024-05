Estribillos entre lluvias: Manifestantes toman la Milla de Oro en el Día de los Trabajadores

“Cuando el pueblo va pa’ lante, no hay imperio que lo aguante”, “La ley 20 y 22, esas pa’ los ricos son”, “¿Dónde está Pierluisi?, Pierluisi no está aquí, Pierluisi está vendiendo lo que queda del país”, “Puerto Rico y Palestina, será libre y comunista”, fueron algunos de los estribillos que retumbaban en la Milla de Oro frente al Tribunal de Apelaciones, en San Juan, el primero de mayo.

En conmemoración del Día de los Trabajadores, líderes comunitarios, estudiantes y organizaciones se manifestaron frente a las oficinas de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) para reclamar mejores beneficios para la clase trabajadora, justicia salarial, un alto a las leyes para inversionistas extranjeros, oportunidades de vivienda accesible, entre otros.

“Llegamos a un momento donde los nuevos poderes económicos del país lo que han hecho es quitarle los beneficios a los trabajadores. Ahora mismo vemos que la clase trabajadora, especialmente del sector gubernamental, les han recortado las pensiones a través de la JSF. Y, el aprovechamiento de infinidad de corporaciones públicas que han pasado a manos privadas, donde los trabajadores han ido en detrimento”, manifestó el portavoz de Jornada: Se acabaron las Promesas, Orlando Flores.

Por otro lado, también exigieron un alto inmediato y permanente al fuego en Palestina, uniéndose a los reclamos mundiales que se detenga la guerra en el Oriente Medio, específicamente en la franja de Gaza.

“Nos estamos uniendo a los reclamos a nivel mundial también por que se acabe ya el abuso y el atropello que hay con el pueblo palestino. […] Un pueblo que está siendo desplazado, que no se les ha dado el reconocimiento de ser un pueblo con todas las leyes internacionales.[…] Hay una similitud [con Puerto Rico] por que nos están desplazando por la Ley 22, ahora la nueva Ley 60″, declaró Flores.

Recomendados

La entidad Boricuas con Palestina tuvo un espacio prominente para exigir el retorno de los palestinos a sus hogares, la liberación de los detenidos y abrir el paso a los suministros esenciales.

Entre múltiples carteles y caserolas con cucharones, gritaban en contra de la JSF, estableciendo que la entidad fiscalizadora es la “dictadura colonial”.

Alzaron su voz para demandar óptimas atenciones a la población envejeciente, en especial, en un retiro que sustente las necesidades de dicha comunidad.

A su vez, resaltaron la inaccesibilidad de vivienda en la isla por el aumento de propiedades de alquileres a corto plazo, el alto costo de vida, la falta de planes médicos que cubran las carencias de los boricuas, los ataques constantes a la Universidad de Puerto Rico, así como a la educación de todo el país. Las demandas estuvieron acompañadas al son del Junte de Plenerxs.

Durante la protesta, ubicaron en el medio de la línea de piquete una pancarta de campaña del gobernador, Pedro Pierluisi y dos banderas de los Estados Unidos. El evento culminó con el incendio de estos objetos.

A pesar de una convocatoria pública, la Policía negó el paso de los manifestantes en la mañana

La línea de piquete tuvo obstáculos durante toda la mañana, desde lluvias intermitentes hasta un alto por parte de la Policía. Desde su llegada los manifestantes no lograron ubicar su tarima y sistema de sonido, luego que la fuerza policiaca no accediera. Esto a pesar que había una convocatoria pública, la cual se anunció el 24 de abril.

Según Flores, tanto un sargento como un supervisor no le permitieron el paso para comenzar los preparativos para la manifestación, por una presunta “falta de comunicación”.

“Cuando llegamos hasta aquí, que tenemos la tarima y el sonido, no nos dejaron pasar porque, alegadamente, no tenían conocimiento ni tenían autorización para que nosotros colocáramos la tarima frente al edificio de la Junta de Control Fiscal. Así que, inicialmente fue un supervisor, un sargento, pero pedimos que hable con el comandante, que es el comandante Rodríguez, placa 24-335, donde simplemente dijo que, como no nos comunicamos con ellos, no hubo una coordinación, que no lo iban a hacer. Nuestra posición fue de que: las calles son públicas, nosotros podemos hacer la expresión pública porque hay libertad de expresión y porque la constitución así lo permite. Y ellos dicen que no, que ellos habían decidido que si no hubiéramos coordinado con ellos que no nos iban a permitir la entrada”, recontó.

Tras la determinación del comandante intentaron pasar a la avenida Roosevelt, pero también le obstaculizaron el paso.

“Eventualmente, no sé si fue porque llegó la prensa, que ya estaba aquí, se nos acercan para decirnos que nos van a escoltar la tarima y el sonido y permitieron que estuviéramos aquí presentes”, opinó, asegurando que también jugó a su favor el hecho que estamos en año eleccionario y detener la manifestación hubiera sido “contraproducente”.

Asimismo, Flores reiteró en el deseo de la comunidad de tener un diálogo efectivo entre “pueblo y la Policía”.

La convocatoria fue ejecutada también por las siguientes organizaciones: Trabajadores y Estudiantes Comunistas por el Cambio Social (TECCS) y el Frente Anti Electoral (FAE).