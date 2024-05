Cierra la Academia Nuestra Señora de la Providencia tras 64 años

Una vez más al final del año escolar otra institución académica privada anuncia cierre debido a falta de matrícula.

En esta ocasión se trata de la reconocida Academia Nuestra Señora de la Providencia en Cupey está cerrando sus puertas tras 64 años desde su fundación. A través de las redes sociales oficiales de la institución sus encargados el director, Monseñor Carlos Quintana Puente y la principal Sra. Yolanda Martínez Ortiz confirmaron el cierre mediante una carta abierta a la comunidad escolar.

Según indicaron en la misiva, la institución solo contaba con 49 estudiantes matriculados para el próximo año escolar por lo que cesarán funciones el próximo 31 de julio. Sin embargo, la institución continuará con compromisos previos como su campamento de verano.

“Es con mucho pesar y dolor en el alma que les informamos a todos los que forman parte de nuestra gran familia aquí en la Academia Nuestra Señora de la Providencia, la triste noticia que dado al escaso número de estudiantes que actualmente se han matriculado de cara al próximo año escolar 2024-2025, 49 estudiantes, no tendremos suficiente matrícula para continuar con nuestras operaciones escolares a partir del 31 de julio del 2024. Esta Academia no se cierra por falta de recursos ni por falta de amor sino por falta de matrícula, simplemente no tenemos suficientes estudiantes”, lee la carta.

Del mismo modo, aseguraron que trabajarán de la mano con la facultad para que estos encuentren un nuevo trabajo.

“Con nuestra querida facultad que tan heroicamente ha trabajado a favor de los estudiantes y del bienestar de la Academia, estaremos trabajando juntos para ayudarles en este momento de transición para que puedan continuar con sus labores de docencia en otra institución escolar y encuentren un trabajo digno y justo. Lo mismo deseamos al resto del personal administrativo, mantenimiento y comedor”, añade.

“A nuestros 49 estudiantes que se han matriculado para el próximo año escolar, así como cualquier estudiante que actualmente esté matriculado en nuestra Academia nos comprometemos a ayudarles a encontrar otra escuela en la que puedan cursar sus estudios. El personal administrativo estará facilitando la documentación necesaria”, concluye la carta.

En los pasados años varios colegios católicos de la zona metropolitana han cerrado sus puertas tras años sirviendo a la comunidad. Entre estos se encuentran en Colegio Espíritu Santo en Hato Rey que cerró en mayo del 2022. Además, del Colegio La Merced, Carvin School en Carolina, entre otros.