PETA tilda de “repugnante e indefendible” visita de Pedro Pierluisi a gallera

La organización de derechos animales People for the Ethical Treatment of Animals (PETA), reaccionó este martes a la visita del gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, a una gallera en Isla Verde durante le fin de semana junto a su director de campaña, Edwin Mundo Ríos.

La organización catalogó de “repugnante e indefendible” que el gobernador asistiera a un evento para presenciar “cómo los animales se despedazan entre sí por “diversión””. Además, señaló que Pierluisi es un nuevo contendiente “en la competencia para ver qué gobernador puede ser el más cruel y sediento de sangre”.

“Un nuevo contendiente ha entrado en la competencia para ver qué gobernador puede ser el más cruel y sediento de sangre. Para no quedarse atrás de la gobernadora de Dakota del Sur, Kristi Noem, quien ha admitido haber disparado y matado a su perro, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, ahora está defendiendo su asistencia a una pelea de gallos durante el fin de semana”, indicó por escrito Gabriel Ochoa de PETA Latino.

“Las peleas de gallos, que son ilegales en todos los estados y territorios de EE. UU., es un evento sangriento en el que los gallos luchan entre sí para el entretenimiento de humanos crueles. Con frecuencia se les colocan espolones afilados que desgarran la carne y el hueso, causando lesiones agonizantes y a menudo mortales. Presenciar cómo los animales se despedazan entre sí por “diversión” es repugnante e indefendible”, añadió.

El gobernador aseguró en el día de ayer que asistió al evento por invitación. “Es que yo fui invitado por la junta de directores. Estuve un rato allí y vi un par de peleas. Yo he estado antes en galleras en Puerto Rico y me gusta. Bueno, he presenciado las peleas de cuando en cuando. La pasé bien el tiempo que estuve allí compartiendo con los directivos de esa gallera, que es la más importante en Puerto Rico”, sostuvo.

Recomendados

En 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Mejora de la Agricultura de 2018, la cual prohíbe las peleas de gallos en todos los estados, incluyendo los territorios de Puerto Rico, Samoa Ameriana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes.

Según el reglamento, más de 40 estados consideran las peleas de gallos como un delito grave.

Por años, la Sociedad Humanitaria de los Estados Unidos (HSUS, por sus siglas en inglés), la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, en inglés) y otros grupos han abogado por que las peleas de gallos ilegales se consideren una forma de abuso animal.

El comunicador y abogado, Jay Fonseca, acudió también a X para expresarse al respecto detallando que “en PR las peleas de gallos son ilegales, lo que pasa es que los federales han decidido no implantarla porque sería crear una confrontación constitucional entre el gobierno federal y el estatal lo cual para ellos ahora mismo no es de interés. Pero , en cualquier momento pudieran ocurrir arrestos federales si así ellos lo deciden y obviamente, los galleros llevarían el argumento de que es legal y seguiría esa confrontación hasta que el Supremo federal se exprese sobre el tema de hasta dónde aplica en PR obligatoriamente la cláusula de comercio interestatal de la Constitución de Estados Unidos”.