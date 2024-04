Ordenan investigación sobre implementación de IDEAR en el Departamento de Educación

El Senado de Puerto Rico aprobó en la sesión ordinaria del lunes una medida mediante la cual se ordena a la Comisión de Educación, Turismo y Cultura que realice una investigación sobre la implementación de la Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía Regional (IDEAR) del Departamento de Educación (DE).

Se trata de la Resolución del Senado 924, donde se planeta que se debe realizar una investigación en áreas como la definición de criterios de planificación y programáticos, la formación y operación de equipos de implementación, el fortalecimiento de la capacidad administrativa de las escuelas, la participación efectiva de la ciudadanía, la selección y desarrollo de las zonas piloto, la administración y distribución de fondos, los efectos sobre el programa de Educación Especial, la contratación de recursos externos, la estructura de la regionalización, entre otros aspectos del programa.

“Conceptualmente, el objetivo principal de la descentralización educativa es otorgar mayor autonomía y capacidad de toma de decisiones a las instituciones educativas, permitiendo que respondan de manera más efectiva a las necesidades específicas de sus comunidades y estudiantes. Sin embargo, la descentralización también puede conllevar una serie de problemas o desafíos”, lee la medida.

Entre los desafíos que podría conllevar la descentralización del sistema, según la resolución, se encuentran los siguientes puntos. (Fuente: Resolución del Senado 924)

Desigualdad en la calidad educativa: La descentralización podría aumentar las disparidades en la calidad de la educación entre distintas regiones o comunidades, especialmente si no se cuenta con mecanismos adecuados para garantizar la equidad en el acceso a recursos y oportunidades educativas.

Pérdida de coordinación y coherencia: Al transferir responsabilidades a niveles locales, existe el riesgo de que se pierda la coordinación y coherencia en las políticas educativas, lo que podría afectar la uniformidad y la eficacia del sistema educativo en su conjunto.

Falta de capacidad de gestión: Algunas instituciones locales pueden carecer de la capacidad administrativa, técnica o financiera necesaria para gestionar eficazmente los recursos y programas educativos, lo que podría afectar negativamente la calidad y el alcance de la educación.

Clientelismo y corrupción: La descentralización podría aumentar el riesgo de prácticas clientelistas o corruptas en la asignación de recursos educativos a nivel local, especialmente si no se implementan mecanismos adecuados de supervisión y rendición de cuentas.

Fragmentación del sistema educativo: La descentralización excesiva podría conducir a una fragmentación del sistema educativo, con diferentes estándares, currículos y enfoques pedagógicos en distintas regiones o instituciones, lo que podría dificultar la movilidad estudiantil y la evaluación comparativa de la calidad educativa.

“Si bien la descentralización de la educación puede tener el potencial de mejorar la eficiencia, la equidad y la calidad del sistema educativo, también plantea desafíos significativos que deben abordarse cuidadosamente para garantizar que los beneficios superen los riesgos, que se promueva el desarrollo integral de todos los estudiantes, que la rendición de cuentas no se burle ni frustre, y que cada recurso del Departamento de Educación no sea destinado e intencionalmente condicionado a otra cosa que no sea la excelencia en la educación de Puerto Rico”, añade.

Recomendados

Tras la aprobación de la medida, la comisión podrá realizar vistas públicas donde se cita a funcionarios, testigos y se requiera información sobre IDEAR.

Recientemente, varios miembros de la mesa de trabajo de IDEAR presentaron su renuncia y exigieron que se detenga el proceso.

Mediante una carta dirigida al licenciado Roger Iglesias, director de la oficina de IDEAR del DE, varios integrantes del grupo de trabajo entre los que se encuentran: Vivian I. Neptune Rivera, decana de la Escuela de Derecho de la Universidad de Puerto Rico (UPR); Enrique R. Colón Bacó, consultor en política educativa y abogado; Janice Petrovich Beiso, consultora en filantropía y política educativa; Eileen V. Segarra Alméstica, catedrática; José Caraballo-Cueto, catedrático asociado; Yolanda Cordero, catedrática; Ángeles Acosta, psicóloga clínica; Enery López Navarrete de la Liga de Ciudades de Puerto Rico y Cecille Blondet de Espacios Abiertos realizan una serie de reclamaciones a la manera en que se está trabajando el proceso de descentralización.

El grupo de profesionales exigió al Departamento de Educación que ante sus preocupaciones se paralice el proceso de descentralización actual y que se desista de establecer la primera Agencia Local Educativa (LEA, en inglés) en agosto.

Sin embargo, aseguró que el proceso continuará.

“Primero que nada, no estamos hablando de una renuncia como tal, porque estas personas estaban y ojalá sigan colaborando con la iniciativa, son colaboradores. El comité que fue creado para implantar esta iniciativa está compuesto por otros funcionarios y otras personas. Bien, aquí lo importante es que continúe todo el trabajo que se está haciendo para descentralizar el departamento sin pausa y sin distracción, conforme al calendario de trabajo que estableció el secretario (de Educación federal, Miguel) Cardona y este servidor”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.