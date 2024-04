Gobernador pide al Congreso que haga vistas públicas sobre proyecto de estatus

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, exigió en la capital federal, Washington D.C. que el Congreso lleve a cabo vistas públicas sobre el proyecto de estatus con alternativas no territoriales.

Pierluisi participó del evento de la “Toma del Congreso” junto al senador federal, Martin Heinrich; el director ejecutivo de la Administración de Asuntos Federales de Puerto Rico, Luis Dávila Pernas; el delegado congresional y renunciante gobernador, Ricardo Rosselló; funcionarios electos de Puerto Rico, así como veteranos y miembros de la Delegación Extendida.

“Nuestro principal objetivo es lograr una vista pública para que se atiendan los reclamos de igualdad del pueblo de Puerto Rico. Este esfuerzo en el Congreso es esencial para acabar con la colonia. Hay que seguir educando a los miembros del Congreso sobre la falta de derechos civiles que tenemos. Hay que seguir denunciando que nuestro estatus no es digno de los ideales democráticos bajo los cuales se fundó la Nación americana. Hay que seguir exigiendo que cada ciudadano americano en Puerto Rico sea tratado con igualdad”, destacó Pierluisi quien sostendrá reuniones a estos fines en la capital federal.

“La realidad es que ya es aceptado por la mayoría de los puertorriqueños y de los miembros del Congreso que el territorio es el culpable del trato desigual y discriminatorio que recibimos. En diciembre del 2022 tuvimos un gran logro con la aprobación del HR 8393 en la Cámara, un Proyecto que finalmente acepta que, para resolver nuestro estatus, no se puede incluir el territorio, que es el problema. Ahora tenemos ese Proyecto en el Senado—con 25 coauspiciadores, una cuarta parte del Senado—y es en ese cuerpo en el que nos estamos concentrando”, abundó el gobernador quien agradeció al senador federal demócrata Martin Heinrich que introdujera esta pieza legislativa en el Senado federal.

De hecho, el senador Heinrich expresó durante la conferencia de prensa que “esto de lo que se trata es de igualdad y de que ciudadanos americanos sean tratados con los mismos derechos y con la misma dignidad, sin importar el lugar en el que vivan. Esto es fundamental y esa es la historia que nos debe inspirar”.

“Tuve la suerte de ser electo a la Cámara de Representantes el mismo tiempo en el que el hoy gobernador fue electo (al cargo de comisionado residente) y mientras hablábamos del camino de Puerto Rico a la estadidad, repasé la historia de mi propio estado (Nuevo México) hacia la estadidad y me di cuenta de que, aunque han pasado los años, los argumentos no han cambiado y cuán difícil fue para Nuevo México convertirse en estado. También, de la necesidad de tener aliados, en nuestro caso del senador (Matthew) Quay y de incluso Teddy Roosevelt (presidente de Estados Unidos 1901-1909) para ser uno de los grandes estados de Estados Unidos. Eso me inspiró a envolverme personalmente en esta causa para hacer realidad que todos los ciudadanos americanos que han hecho mucho por esta gran Nación tengan los mismos derechos sin importar si viven en Puerto Rico, Nuevo México, Nueva York o algún otro lugar”, reiteró Heinrich.

Por su parte, Rosselló Neváres, quien repasó el proceso para congregar a la delegación congresional, comentó que “estoy muy agradecido porque tenemos un gran gobernador con un liderazgo firme y con una visión que ha permitido el progreso del pueblo de Puerto Rico y de la igualdad. Estoy agradecido porque puedo ver que nos espera un hermoso futuro para nuestra gente. Fue con el liderato del gobernador Pedro Pierluisi y de mi amigo, Luis Dávila Pernas, que poco a poco, en la Delegación Congresional, no tan solo pudimos crecer sino también identificar más constituyentes que pudimos lograr algo nunca visto: que el Congreso aprobara un proyecto de ley que permitiría al pueblo de Puerto Rico escoger entre tres alternativas de estatus viable”.

Finalmente, Dávila Pernas indicó que “la presencia del gobernador Pierluisi, el exgobernador Rosselló, el senador Heinrich y los líderes electos de Puerto Rico es evidencia de la importancia que tiene la búsqueda de la igualdad para todos los puertorriqueños. Del mismo modo, el trabajo de la delegación extendida ha sido un complemento formidable para lograr avances significativos en el Congreso”.