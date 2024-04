Empleados del CRIM molestos con cambios en su cubierta médica

Los empleados del Centro de Recaudación de Ingresos Municipales (CRIM) afiliados de ProSol-UTIER denunciaron que su patrono realizó cambios sin consulta sobre la cubierta médica.

A través de un comunicado de prensa, los trabajadores denunciaron que el director ejecutivo, Reinaldo Paniagua Látimer, cambió el proveedor del plan médico a Triple S “complicando accesibilidad y aumentos en los costos cubiertos por los empleados”.

“Durante las pasadas semanas el director ejecutivo estuvo negociando el cambio de proveedor de nuestro plan médico sin tener la deferencia de al menos consultar nuestro sentir. La administración del CRIM, a cargo de Reinaldo Paniagua Látimer, director ejecutivo tomó la decisión de cambiarnos el Plan Médico, de First Medical a Triple-S, con otra póliza más costosa en los deducibles, en comparación a la nuestra, y con menos accesibilidad (un paquete negociado a través de un “BROKER”). La directora de Recursos Humanos, Nitza M. López Colón, envió una tabla comparativa de la actual (First Medical) versus la seleccionada con Triple-S. La diferencia es mínima entre ambas, sin embargo, solamente provee cuatro Clínicas de SALUS ubicadas en Guaynabo, Carolina, San Juan y Ponce. Cabe señalar que, con First Medical tenemos a través de todo Puerto Rico”, explicó Cándida López, presidenta Capítulo CRIM ProSol- UTIER.

López señaló que los empleados del CRIM residen en los 78 municipios y con los cambios de proveedor “les encarece recibir los beneficios y servicios” de las Clínicas Preventivas (libre o bajos deducibles), que hoy tienen bajo First Medical. Añadió además que, este cambio arbitrario, será perjudicial, tanto para su salud física, como mental, pues conllevaría un cargo adicional para sus bolsillos con el alza en el costo de vida y sin recibir ningún incentivo para asumirlo.

“Es importante mencionar que la mayoría de la plantilla de trabajadores del CRIM está compuesta por mujeres solteras con una póliza en pareja o familiar, que también estarían perjudicados sus hijos y es imposible costearlas”, puntualizó.

La líder sindical levantó bandera ante el alegato de la administración del CRIM sobre la insolvencia de First Medical como la razón para cambiar de proveedor, pues este plan médico es quien brinda los servicios de salud a todos los empleados públicos, quienes podrían quedarse sin cubierta en los próximos meses, si en efecto el Gobierno renueva los contratos y el plan se queda insolvente.

“Ya estamos cansados de tantos atropellos y faltas de respeto por parte de la Administración del CRIM, primero con condiciones de trabajos y salarios de miseria; y ahora, vienen a jugar con nuestra salud. Entonces, ¿dónde está el compromiso de los alcaldes y alcaldesas que componen la Junta de Gobierno del CRIM y del propio Gobernador?”, concluyó la líder sindical.

Por último señaló que el “malestar” de los trabajadores y trabajadoras que laboran en el CRIM “ha sido agravado por la falta de compromiso por la Administración del CRIM y respeto a los empleados que todavía los mantienen con condiciones salariales hasta por debajo del salario mínimo. Y más aún, que se han realizado gestiones con múltiples agencias incluyendo oficinas adscritas a Fortaleza y no han recibido respuestas que no sea que no pueden intervenir”.