Acusan al gobierno de entregar información incompleta sobre aumentos salariales a empleados de confianza

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez, junto al presidente de la Comisión de Asuntos Laborales, Domingo J. Torres García, arremetieron contra el gobierno por lo que describieron como una entrega de información incompleta sobre los aumentos salariales otorgados a empleados de confianza.

El conflicto surge luego de un requerimiento de información realizado por la Cámara de Representantes el pasado 4 de abril de 2024, dirigido al director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP), Juan Carlos Blanco Urrutia, y a la directora de la Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos (OATRH), Zahira Maldonado Molina. El término otorgado para proporcionar la información expiró el 18 de abril de 2024, sin embargo, tras una solicitud de prórroga, la información fue entregada el 26 de abril de 2024, de manera “insuficiente y escueta”, según denuncian los representantes.

El requerimiento cursado por la Cámara exigía que se entregara: el presupuesto aprobado para gastos de nómina de empleados de confianza, desglosada por agencia, el listado de empleados de confianza por agencia y su respectivo aumento, y la cantidad de empleados de carrera con diferencial (listado y desglose por agencia) e información sobre comunicaciones con la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) sobre el Plan de Retribución de Empleados de Confianza.

Según Torres García, la información entregada no cumple con estas solicitudes y muestra una falta de transparencia por parte del gobierno.

“Los empleados de carrera fueron engañados por esta administración y tuvieron que esperar meses porque la OATRH hiciera un Plan de Clasificación y Retribución. Sin embargo, para los empleados de confianza en año electoral no esperaron por su plan de clasificación. Les concedieron el aumento con estándares totalmente arbitrarios y sin ninguna transparencia. En la comunicación entregada a la Comisión de Asuntos Laborales establecen que las propias agencias tienen información sobre los empleados de confianza. Es decir, este gobierno es totalmente incapaz y no tiene centralizada la información. En la comunicación del 4 de abril de 2024, le hicimos un requerimiento de un listado de los empleados de confianza, y que de no tener la información completa tenían que requerirla a los jefes de agencia. Han incumplido”, manifestó Torres García.

Por su parte, Hernández Montañez indicó que “la Cámara de Representantes hará valer sus prerrogativas legislativas y no claudicará ante el intento de esta Administración de ocultarle al país la información sobre todos los aumentos que han hecho en las agencias para obtener un beneficio político a cambio.

Ante esta situación, la Cámara de Representantes anunció se citará a OATRH y OGP para que expliquen esta falta de transparencia en una vista pública. Además, se les otorgará un plazo adicional para obtener la información completa de los jefes de agencia, y se solicitará una certificación sobre si la información escueta entregada a la Cámara es la misma proporcionada a la JSF.

“Al final el día, estos son fondos públicos y, al igual que lo hacemos en la Cámara de Representantes con todos nuestros empleados, el gobierno tiene la obligación de divulgar la información sobre su nómina”, concluyó el presidente cameral.