Pierluisi dice que la pasó muy bien en visita a gallera durante el fin de semana

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia habló el lunes sobre su visita en el fin de semana a una gallera en el área metropolitana de San Juan.

“Bueno, la realidad es que la ley 179 del 2019 y el reglamento aprobado bajo la misma permite que la industria gallística opere en Puerto Rico siempre y cuando cumpla con una serie de requisitos establecidos en esa ley. Esa ley y ese reglamento se aprobaron y luego de la legislación federal. Y lo que básicamente buscan es que la operación gallística se lleve a cabo de forma tal que no impacte significativamente el comercio interestatal. El gobierno federal legisla precisamente en áreas donde hay un impacto significativo en el comercio interestatal. Así que bajo esa ley la industria está funcionando. Hay decenas de gallera funcionando. Esta industria le aporta a nuestra economía. Son miles de empleos que se crean y es una industria que yo siempre he defendido desde mis días en el Congreso porque es parte de nuestras tradiciones culturales y deportivas”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia sostuvo que llego al lugar por invitación.

“Es que yo fui invitado por la junta de directores. Estuve un rato allí y vi un par de peleas. Yo he estado antes en galleras en Puerto Rico y me gusta. Bueno, he presenciado las peleas de cuando en cuando. La pasé bien el tiempo que estuve allí compartiendo con los directivos de esa gallera, que es la más importante en Puerto Rico”, expresó.

Pierluisi Urrutia estuvo acompañado por su director de campaña, Edwin Mundo Ríos.

Recomendados

A través de la red social X (antes Twitter), Mundo Ríos, se expresó y aclaró que el primer mandatario no estaba jugando el deporte de gallos de pelea que es ilegal a nivel federal.

“Para aclarar el gobernador no fue a jugar gallo, fue a compartir con la familia del deporte de los gallo y entregar 2 premios a dos galleros entre ellos Rafito Rivera amigo personal del gobernador. Invitado por la directiva del Club Gallistico de Isla Verde”, escribió Mundo.