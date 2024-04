Piden sobre 500 mil votos para Ada Norah Henríquez mediante candidatura “write in”

Ada Norah Henriquez, pre candidata a la gobernación por el Partido Dignidad, denuncia que Javier Jimenez, no esta calificado para correr para el puesto de gobernación, al no cumplir un año como miembro de dicha colectividad. 28 de noviembre de 2023 Metro PR

Josué Zapata, uno de los integrantes del grupo de electores que apoyan una nominación directa (“write in”) para la candidatura a la gobernación de la licenciada, Ada Norah Henríquez, aseguró esta mañana que están haciendo un llamado al Pueblo puertorriqueño para lograr alcanzar los 500 mil votos.

“El grupo no surge del comité (político) de la licenciada, si no que es un grupo de ciudadanos que queremos organizarnos para hacer esta campaña. Hay varios grupos en distintos pueblos que se han reunido. Decirte un número en este momento, no lo tengo, pero el llamado es 500 mil votos para Ada Norah Henríquez”, dijo Zapata en entrevista con el programa radial “Normando en la mañana” de NotiUno 630AM, quien agregó que antes era simpatizante de Proyecto Dignidad (PD), pero decidió abandonar sus filas.

El hombre— que comentó era el vicepresidente del comité de la colectividad en Santa Isabel— explicó que la licenciada es una persona “preparada, honesta e íntegra”, por esa razón, considera que debe tener el apoyo de los electores.

“Todos los grupos que salimos del partido, aunque no solamente porque hay personas fuera del partido, están haciendo un llamado a que hagamos esto (un voto por nominación directa)”, añadió.

Por su parte, en entrevista con Radio Isla 1320AM, Henríquez aseveró que no promoverá su candidatura “write in” para los comicios electorales de noviembre.

“No puedo negar que veo que hay electores que me lo han dicho directamente: ‘Yo como quiera voy a votar por usted’. Pues, ese es su derecho. Yo no puedo decirle ‘no lo hagas’. Esa es su prerrogativa. Pero yo entrar en algo que es oficial, que sería entonces ir a la Comisión (Estatal de Elecciones) a decir: ‘Mira, estos son los nombres por los que me van a contabilizar’, etcétera, pues eso no es algo que yo esté tomando ahora mismo porque no estoy enfocada en ese sentido”, sostuvo en entrevista con el programa “Pega´os en la mañana”, aunque manifestó que “está dispuesta para servir” al País.

Inicialmente, la licenciada buscaba aspirar a la gobernación por el partido conservador, no obstante, cuando Javier Jiménez— actual alcalde de San Sebastián de Las Vegas del Pepino— se desafilió del Partido Nuevo Progresista (PNP) y anunció su candidatura al mismo puesto por PD, comenzaron una serie de controversias entre ambos que culminó con Ada Norah procurando una candidatura independiente. Finalmente, quedó descalificada, luego de no cumplir con la cantidad de endosos requeridos por la Comisión Estatal de Elecciones (CEE).

Henríquez además detalló que no votará por las candidaturas a la gobernación y a la comisaría residente en Washington D.C. por PD, que están representadas por Jiménez y Viviana Ramírez, respectivamente. Afirmó que hará una excepción con una asambleísta municipal y una senadora. Sin embargo, no reveló si respaldará otro partido político.