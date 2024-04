MVC asegura no son un “partido ateo” al mismo tiempo que piden tomar con pinzas la “conversión” de Pierluisi

El Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) a través de su “Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida” catalogó al gobernador de Puerto Rico como oportunista tras asegurar que se había convertido a la religión en un evento político que se llevó a cabo hace unas semanas.

Mediante una carta, señalaron que las expresiones del primer mandatario “rayaron en los inapropiado e incongruente” y pidieron a los electores creyentes que estén pendientes a los candidatos que “mezclan ambos elementos con la intención de allegarse votos pues constituye desde ya un reto frontal al mandato constitucional de mantener un Estado Laico que nos proteja a todas las personas de arbitrariedades basadas en visiones religiosas selectivas y particulares”.

“Las manifestaciones de índole religiosa del gobernador Pedro Pierluisi dentro de un discurso electoral en la Convención de Servidores Progresistas el pasado 14 de abril de 2024 rayaron en lo inapropiado e incongruente. No nos distraigamos; cuestionarnos cuán genuinas fueron sus palabras, aunque importante, es secundario. Lo primordial es que, al traerlas al espacio y contexto partidista electoral, las convirtió en una imprudente manipulación de la sensibilidad religiosa del pueblo para obtener votos. Las personas que se postulan para las candidaturas de los partidos políticos se nos presentan para administrar eficaz y equitativamente nuestros recursos. Ante el pueblo y para el bien común, ser una persona eficaz y equitativa requiere de un serio compromiso individual de ser la mejor persona posible, conforme requieren los principios éticos dispuestos en nuestras leyes civiles y penales. Este es el acuerdo político al que hemos llegado y no fundamentos atados a una religión o libro sagrado en particular. Para ello, la Constitución le garantiza al señor Gobernador, y a las personas en puestos públicos, un espacio separado de sus deberes de Estado para que manifiesten la fe, religión o filosofía de vida de su convicción personal. Desde la función pública, y como aspirantes a continuar dichas funciones, lo pertinente y crucial es la ejecución de los talentos que dicen tener y cómo esos talentos colaboran para el bienestar común”, lee la carta.

El grupo que forma parte del MVC, aseguró que la colectividad no es “un partido ateo” ni un “partido religioso” pero mediante su Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida “reconoce que la espiritualidad y las filosofías de vida son elementos de gran pertinencia y relevancia para cultivar el bienestar individual y común, a la vez que hace visible a personas que independientemente de la religión, espiritualidad o filosofías de vida en que crean, honren o practiquen, tienen la capacidad de aceptarse y agruparse para trabajar por un mejor país”.

“Por tal razón, en la REYFV nos consta que, contrario a la falsedad diseminada por unas personas y selectivamente creída por otras, el Movimiento no es un partido ateo, pero, más importante aún, no es un partido religioso”, añade.

Según explicaron, la Red de Espiritualidad y Filosofías de Vida del Movimiento Victoria Ciudadana (la REYFV) se organizó dentro de una estructura amplia de Red de Redes que incluye personas de distintos sectores de la sociedad que se sienten representadas por los objetivos y los valores intrínsecos de la Agenda Urgente del Movimiento Victoria Ciudadana (el MVC).

Durante una actividad de Servidores Públicos Progresistas aseguró que entregó su vida a Dios.

“Hoy día, lo voy a decir sincerándome aquí, posiblemente por la responsabilidad que tengo en mis hombros y por los añitos que ya tengo, yo estoy hoy día entregado al Señor. Totalmente, entregado al Señor”, confesó el primer mandatario frente a los miembros de la Organización de Servidores Públicos Progresistas (OSPP).

Posteriormente, este fue criticado por personas que aseguran están buscando votos del ala conservadora de la isla.