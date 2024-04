Directores escolares piden participación en plan de descentralización educativa

La Organización Nacional de Directores de Escuelas de Puerto Rico (ONDEPR) hizo un llamado a la Secretaria de Educación, Dra. Yanira Raíces Vega, para garantizar la inclusión de los directores escolares en el plan de descentralización educativa.

Aseguran que es fundamental que se les otorgue un espacio para colaborar y que sus perspectivas se consideren en la toma de decisiones. De igual forma argumentan que, la participación de todos los miembros de la comunidad escolar, incluidos maestros, trabajadores sociales, empleados de custodia, profesionales de servicios alimenticios, guardias escolares y personal administrativo, es esencial para lograr la transformación educativa tan necesaria.

“Con la participación representativa de los “stakehoder” se logrará la transformación educativa que todos anhelamos. Reconocemos que la ley orgánica establece que pertenecemos a la Gerencia del Departamento de Educación, aunque, sabemos que no somos parte de ella”, lee el comunicado de la organización.

Emma Morales, quien es miembro de la ONDEPR explicó que desde el mes de febrero han solicitado reuniones con la Secretaria del Departamento de Educación.

“Nos citaron para el Departamento de Educación la primera vez en marzo y cuando llegamos a allá, ella no nos podía atender porque estaban en el proceso de recogido de notas y nosotros como junta no accedimos a hablar con ningún empleado. No es por menospreciar, pero queremos hablar con ella personalmente y si no va a estar no es lo mismo y decidimos no ir”, comentó Morales.

Recomendados

Morales comentó que en una segunda ocasión, el DE se comunicó con el presidente de la ONDEPR, el Dr. Iván Benítez Canales, pero no se pudo realizar la reunión por cuestión de tiempo.

Según Morales, a lo largo de los años, los directores escolares han enfrentado condiciones laborales inaceptables, marcadas por la ausencia de derechos de permanencia y la falta de oportunidades para el desarrollo profesional.

Morales comentó que, a diferencia de los maestros, los directores escolares carecen de la posibilidad de avanzar en una carrera profesional y enfrentan una disparidad salarial injusta en comparación con sus supervisados. Esto a pesar de ser responsables de todas las facetas de la vida escolar, desde la administración hasta el rendimiento estudiantil, los directores escolares a menudo carecen de la autoridad necesaria para tomar decisiones significativas.

“A lo largo de los años, los directores escolares han enfrentado condiciones laborales inaceptables, marcadas por la ausencia de derechos de permanencia y la falta de oportunidades para el desarrollo profesional. A diferencia de los maestros, los directores escolares carecen de la posibilidad de avanzar en una carrera profesional y enfrentan una disparidad salarial injusta en comparación con sus supervisados. A pesar de ser responsables de todas las facetas de la vida escolar, desde la administración hasta el rendimiento estudiantil, los directores escolares a menudo carecen de la autoridad necesaria para tomar decisiones significativas”, aseguró.

La organización, que celebra su vigésimo quinto aniversario como un bastión de defensa para los directores y la calidad de la escuela pública en la isla, representa a mas de 400 directores de alrededor de toda la isla.

De igual forma, Morales explicó que el único puesto dentro del sistema educativo según establece la ley 85 que no tiene derecho a permanencia es el director de escuelas.

“Al director de escuela se le niega el derecho a superarse a través de una carrera profesional, a diferencia del maestro que puede autogestionarse su superación a través de la carrera magisterial. El director de escuelas es el único en agencias, corporación, empresas pública o privada; donde el supervisor recibe un sueldo por debajo del supervisado”, abundó.

Por otra parte, el vicepresidente de la Asociación de Maestros de Puerto Rico, Raúl González Colón, expresó su preocupación respecto al proceso de descentralización del sistema educativo en la isla. González Colón señaló que el proyecto de descentralización, impulsado por el Secretario de Educación Federal, Miguel Cardona y respaldado por una orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi, carece de los elementos necesarios para garantizar una participación ciudadana efectiva y una gestión transparente.

“Cuando hablamos de participación ciudadana no hablamos solamente de opinar por opinar, sino que por fin la ciudadanía, el grupo que está más cercano a la escuela, la comunidad que se está viendo afectada por los procesos, tuviera una participación destacada en todo este organismo. Por ahí es que entonces nosotros hacemos entrada a este proceso y Teníamos presencia en las 8 mesas de trabajo”, aseguró.

Explica que la asociación de maestros exigió ser incluida en el proceso y que no participan como voluntarios, sino por petición y acuerdo con el Secretario de Educación. Están comprometidos con principios como la defensa de la escuela pública, la protección de los convenios y la participación ciudadana.

“Nosotros como representantes exclusivos del magisterio, exigimos y le pedimos al secretario Cardona que fuéramos incluidos en este proceso, por tanto, nosotros no somos tan voluntarios, no nosotros estamos ahí por una petición y un acuerdo con el secretario”, explicó González Colón.