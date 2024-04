Carlitos López acusa a Tatito Hernández de utilizar afiliados al PNP para solicitar votos adelantados por correo

El alcalde de Dorado y aspirante a la reelección, Carlos “Carlitos” López Rivera, denunció que su contrincante para la contienda primarista del próximo 2 de junio, Rafael “Tatito” Hernández Montañez, está utilizando electores afiliados al Partido Nuevo Progresista (PNP) para solicitar votos adelantados por correo para su beneficio.

“Con el objetivo de salvaguardar la legitimidad del proceso electoral interno y ante el bochornoso acto de acudir a electores identificados como penepés para que se presten para no dar cara y no ser cuestionados del truco, el alcalde López utilizará todos los recursos disponibles para evitar cualquier forma de intromisión por parte de aquellos que no son electores afiliados al PPD. Esto incluye la revisión meticulosa de las solicitudes de voto adelantado por correo para garantizar que solo los afiliados al PPD puedan participar en las primarias del 2 de junio”, detallaron mediante declaraciones escritas.

Según informaron, corroboraron que a electores afiliados al PNP en Dorado, les fue denegada su solicitud de voto por correo en la primaria popular a la alcaldía de Dorado, luego de que una Junta de Balance de la Comisión Estatal de Elecciones (CEE) se comunicó con los electores y estos confirmaran que favorecen a la Palma, pero que les interesaba votar en la primaria popular por la alcaldía.

“Las primarias son un evento crucial para nuestra democracia interna, y es fundamental que se lleven a cabo de manera transparente y en cumplimiento absoluto de la ley electoral”, declaró el alcalde en la comunicación escrita.

“No toleraremos ningún intento de manipulación o interferencia ilegítima en esta primaria. No le vamos a permitir que quien ha estado ausente y ha traicionado a Dorado y al país, no teniendo los votos en el PPD, quiera valerse de toda clase de trucos para menospreciar la voluntad mayoritaria de los populares en Dorado a través del mecanismo del voto adelantado por correo. Utilizaremos todos los recursos a nuestra disposición para proteger la voluntad de los verdaderos miembros del Partido Popular Democrático”, agregó.

López Rivera además instó a todos los miembros de la Pava a “participar activamente en las primarias” y a “defender los principios democráticos del partido”. Asimismo, hizo un llamado a la comunidad a mantenerse vigilante ante “cualquier intento de interferencia” y a “denunciar cualquier irregularidad” que puedan observar durante el proceso electoral.