Alegan que nuevas guías de pensión alimenticia no han podido implementarse

A pesar que las nuevas Guías para Fijar y Modificar Pensiones Alimentarias en Puerto Rico entraron en vigor el pasado 16 de marzo, empleados de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) han confirmado a Metro Puerto Rico que se ven obligados a otorgar citas posteriores a los padres y madres que llegan para solicitar revisión, ya que la plataforma digital aún no está capacitada para las nuevas funciones.

Conforme a la delegada de la unión que representa a los empleados de la región de San Juan de la ASUME, Sandra Casado, los especialistas de pensiones alimentarias se han comunicado con sus superiores en más de una ocasión porque el sistema se congela o colapsa continuamente, impidiendo que estos realicen sus labores.

“Los sistemas se caen, los sistemas se apagan. No tenemos fotocopiadoras, no podemos digitalizar. En eso es cero. La contestación es que no se puede”, dijo la portavoz en entrevista el viernes.

“Al día de hoy, ninguno (de los especialistas) a nivel isla, puede hacer las resoluciones. Nosotros computamos, después de eso, emitimos entonces una resolución, que es la que dice ‘fulano’ va a pagar esta pensión y lo demás. Ese documento no está”, continuó.

Mediante una carta, dirigida al director de Sistemas de Información de la ASUME, José Falero, los especialistas de pensiones alimentarias insistieron en sus reclamos de que se atienda dicha situación, pues la comunidad se está viendo afectada diariamente.

“Durante los últimos meses, ASUME región San Juan ha estado confrontando serios problemas de sistema, que dilatan los procesos que a diario se realizan y afectan en gran manera cuando se atiende a participantes que acuden a nuestra oficina a recibir servicios de manera presencial”, lee la misiva, fechada el 11 de abril.

Cuando un padre o madre acude a solicitar una revisión de su pensión bajo las nuevas guías, la delegada de la unión estableció que se ve en la obligación de “decirles que lo citaremos. Que lo tenemos que citar para después y (para) bien después porque hasta ahora no tenemos una fecha que eso va a estar mañana”.

Este medio intentó contactar a la directora asociada de la región San Juan, Carmen Fabery Rodríguez, pero esta declinó hacer comentarios. Además, se visitaron las oficinas centrales de la ASUME, donde no pudieron proporcionar evidencia de que el sistema estaba operativo, ya que “es de carácter federal y no se puede mostrar”.

Más temprano en la semana, la ASUME emitió declaraciones escritas a Metro Puerto Rico asegurando que el sistema está habilitado, en funciones y totalmente preparado para atender los cambios de las nuevas guías.

“Todos los empleados están trabajando de manera normal en todos los sistemas. Diariamente se verifica y el sistema no muestra lentitud o desconexión. En caso de que existiera algún problema, el mismo puede ser notificado mediante correo electrónico a su supervisor inmediato o requerir la asistencia de la oficina de tecnología”, estableció el organismo adscrito bajo el Departamento de la Familia.

Con relación a la cantidad de casos a nivel isla que han solicitado revisión de pensión alimentaria, se informó que estos totalizan unos 345 casos desde la entrada en vigor el 15 de marzo hasta el 25 de abril.

No obstante, otra especialista de pensiones alimentarias de la región de San Juan, que prefirió no ser identificada por temor a represalias, reiteró que no ha podido atender las revisiones ni los nuevos casos bajo las nuevas guías, debido a que el sistema está sobrecargado.

“El sistema no funciona, no lo han atemperado a las nuevas guías. Nosotros entramos todos los días con problemas del sistema; el sistema se cae, no abre. Todavía no hemos hecho ni una sola resolución, y ya llevamos un mes”, dijo la empleada.

“Sí, recibimos las solicitudes, porque eso es por la plataforma de servicios personalizados. Lo que no podemos hacer son los cálculos, o sea, generar o terminar ese proceso de revisión, que es lo que quiere papá”, continuó.

La empleada prosiguió a explicar que cada uno de los 14 especialistas en su región tiene, en total, 1,500 casos asignados, más existe una vacante de oficial de pensiones desde noviembre de 2023.

Al respecto, la ASUME comunicó que se encuentran en el proceso de reclutamiento de este y otros puestos vacantes.

Tanto ha sido el descontento de los empleados de la ASUME en San Juan, que han piqueteado en dos ocasiones frente al Edificio Metro Center, en Hato Rey, donde se encuentran sus oficinas.