Ángel Cintrón cataloga como acto “político y de hipocresía” visita de Pierluisi a gallera en Isla Verde

El director político de la campaña de la aspirante a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, el licenciado Ángel Cintrón, reaccionó en entrevista con Metro Puerto Rico a la visita del también pre-candidato a la gobernación y actual primer ejecutivo, Pedro Pierluisi Urrutia, y su director de campaña, Edwin Mundo Ríos, a una gallera en Isla Verde la noche del sábado.

“Me da mucha pena que haya ido hipócritamente a una actividad donde él realmente no tiene ningún tipo de interés. Fue por razones políticas. Me da mucha pena que él vaya ahí porque yo pienso que a las galleras van los que le gustan genuinamente las peleas de gallo. Si a él no le gustan las peleas de gallo y va allí a hacer política, me parece que no es un acto honesto”, sentenció Cintrón.

Asimismo, añadió que se trataba de una estrategia para “buscar votos”, puesto que en su gestión como primer mandatario no ha realizado ninguna tipo de acción a favor de los aficionados a este deporte.

“¿Qué él ha hecho como gobernador para los grupos de galleros? Nada que yo recuerde, honestamente”, cuestionó.

En respuesta a ello, Mundo Ríos comentó en entrevista con Metro Puerto Rico que Pierluisi Urrutia fue al Club Gallístico de Isla Verde a entregar unos premios, ya que fue invitado y no para hacer alguna “promesa de campaña”.

Recomendados

“Sobre los comentarios de Ángel, me da pena que Ángel este por ahí montado en una motorita sin licencia para guiar motoras, sin licencias para guiar grúas, sin licencia para guiar vehículos todo-terreno. Pero nosotros no fuimos ahí para buscar votos. Fuimos porque nos invitaron. Los votos de los galleros los tenemos desde las pasadas elecciones”, manifestó el director de campaña del incumbente.

Según el excomisionado electoral alterno de la Palma, el también presidente del PNP “no necesita” ir a “buscar votos” porque los galleros le expresaron que estaban en contra de González Colón por “abandonarlos cuando fueron a pedir su ayuda”.

“De hecho, los galleros están molestos con la comisionada (residente en Washington DC) porque nunca hizo nada con ellos cuando fue comisionada, los abandonó cuando fueron a pedir su ayuda para que detuviera la ley y la comisionada nunca estuvo presente en Washington para ayudarlos”, detalló.

Mundo Ríos resaltó que la Ley federal Agrícola prohibió las pelas de gallo en 2020, cuando ya Pierluisi Urrutia no ostentaba el puesto político en la capital estadounidense.

Para octubre de 2021, el primer mandatario sostuvo en conferencia de prensa que la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de prohibir las peleas de gallos no afecta a Puerto Rico, siempre y cuando, no impacte el comercio interestatal.

En 2018, el Congreso de Estados Unidos aprobó la Ley de Mejora de la Agricultura de 2018, la cual prohíbe las peleas de gallos en todos los estados, incluyendo los territorios de Puerto Rico, Samoa Americana, Guam, las Islas Marianas del Norte y las Islas Vírgenes. Según el reglamento, más de 40 estados consideran las peleas de gallos como un delito grave.

Finalmente, el director de campaña del aspirante a la reelección reiteró que Pierluisi Urrutia ha visitado anteriormente otras galleras.

“Quizás es la primera vez que Jenniffer se monta en una ´scooter´, pero no es la primera vez que el gobernador visita una gallera”, concluyó diciendo Mundo Ríos.

Cintrón reacciona a video donde aparece “molesto” en Yauco

El licenciado Cintrón además reaccionó al video que circula en las redes sociales donde se le puede apreciar “molesto” durante una caravana que celebraron este sábado en los pueblos de Lajas, Guánica y Yauco.

“Estábamos en Yauco terminando. Había una actividad privada de un cumpleaños y unas personas en unas motoras en un lugar que había un gasolinera. Unas personas desconocidas que tenían una guagua pick-up pequeña estaban chillando gomas contra el asfalto en medio de la carretera y pararon todo nuestro proceso, detuvieron nuestra ruta”, comenzó contando Cintrón, quien aclaró que el evento duró aproximadamente 9 horas.

“Me bajo a averiguar con la Policía por qué se detiene la ruta nuestra y me encuentro con ese revolú, aceite en el piso, y la Policía les dijo que no podían detener el tránsito. No tiene que ver con política, fueron personas desconocidas que pararon el tránsito”, agregó.

En las plataformas digitales se mencionó que el exlegislador estaba “molesto” después que la caravana “se le salió de control”.