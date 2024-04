Niegan escasez de alimentos por ciberataque, mientras se espera más tapón en la zona portuaria

El director de la Autoridad de Puertos de Puerto Rico (APPR), Joel Pizá Batiz, advirtió que debido a la situación provocada por un ciberataque a la empresa Puerto Nuevo Terminals se espera más tráfico en la zona portuaria de San Juan, este viernes uno de los días de más trabajo en los muelles.

Pizá Batiz explicó en entrevista con WKAQ 580 que mientras se regresa a la normalidad en el manejo de carga, este viernes, podría continuar el tráfico lento en la zona portuaria y la Avenida Kennedy en San Juan.

“Hoy viernes puede haber tráfico y tapón en la zona de la avenida Kennedy, la zona de Puerto Nuevo, es por eso que conversamos con la Policía de Puerto Rico y habrá un despliegue de fuerzas en lo que los sistemas comienzan a operar a su máxima capacidad, hoy viernes puede haber ese tráfico”, expresó el funcionario quien espera que para el lunes se haya resuelto la situación.

Según el director de puertos, ya la empresa logró tomar el control del sistema, sin embargo, tienen un retraso del ‘data entry’ en el sistema por los días que estuvo fuera de servicio ya que tuvieron que operar manualmente.

“Ya ellos lograron recuperar el control del sistema, eso es algo bien importante, lo que sucede es que tienen un retraso de lo que es el data entry de estos días que no tuvieron el sistema arriba porque tuvieron que operar manualmente. Eso no significó que el Puerto de San Juan no procesara carga o que el terminal no estuviera operando. De hecho, estuvieron operando hasta pasadas las nueve de la noche, el problema es que fue un sistema manual y eso provocó la alta cantidad de tráfico porque lo que antes demoraba 30-45 minutos, hubo momentos que duró más de dos horas y camionero esperando la entrada”, expresó.

Del mismo modo, aseguró que no existe escasez de alimentos o medicamentos por este incidente ya que los trabajos han continuado de maneral manual.

“No quiero que haya una ansiedad desproporcionada en el pueblo de Puerto Rico, no es que hay una escasez de alimentos, medicinas, no es que los barcos no hayan podido atracar. El acceso portuario, la cadena de distribución, continúa con normalidad”, sentenció en la entrevista radial.

“Lo terminales nunca dejaron de operar, la carga nunca dejó de ser despachada, los barcos nunca dejaron de atracar, la situación fue en lo que es el manejo de patio, la entrada y salida del camión”, añadió.

Pizá Batiz aseguró que dialogó con las autoridades federales sobre el ciberataque pero no quiso entrar en detalles sobre quiénes serían los responsables debido a que actualmente se lleva a cabo la investigación por parte de agentes del FBI.