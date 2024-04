Arrestan a fugitivo del área sur de la isla en Maryland

El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos en Maryland arrestó el lunes a un fugitivo que era buscado desde marzo de 2023 en la zona sur Puerto Rico.

Contra el sujeto, identificado como Emiliano E. Flores González, pesaba una orden de arresto federal por violar las condiciones de su fianza en un caso pendiente por armas.

Según reporta Telemundo, su detención se dio sin incidentes mayores. Flores González fue transportado a la corte federal en Baltimore para su procesamiento y deportación a la isla.

“Que sepan nuestros ciudadanos, que el Servicio de Alguaciles Federales en Puerto Rico continúa el trabajo integrado y estratégico junto a los componentes municipales, locales, y federales de Ley y Orden. No nos detendremos en nuestro esfuerzo de perseguir a los que creen poder evadir la Ley, pueden tratar de esconderse, pero sepan que el Servicio de Alguaciles de los Estados Unidos no se detendrá hasta encontrarlos, y traerlos hasta la Justicia”, expresó Ocasio, U.S. Marshal del Distrito de Puerto Rico.

El Puerto Rico Violent Offender Task Force (PRVOTF) de los Alguaciles Federales en Puerto Rico colaboró en su búsqueda.