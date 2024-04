Pierluisi no descarta convocar otro plebiscito que se lleve a cabo en noviembre

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia afirmó el jueves, que será a mediados de verano cuando convocará a una consulta de estatus.

“Sigo vislumbrando que es posible, por no decir probable, que yo convoque esa consulta. Pero será en algún momento en el verano”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

“Si lo hago, la razón es que ahora mismo, como digo, voy a estar la semana que viene en Washington por par de días haciendo gestiones a favor de que se celebre una vista pública sobre el proyecto que está sometido ante el Senado y pienso que es un mensaje un tanto inconsistente si por un lado estoy pidiendo que tomen acción en el Congreso y por otro estoy diciendo que vamos a tomar acción acá. No descarto tomar acción acá, pero probablemente eso se haga, si decido hacerlo, va a ser en el verano, a mediados de verano. Convocarla en verano para que se lleve, si la convoco va a ser en el verano, el Congreso cesa funciones en el mes de julio se va en receso y en este en este caso como hay elecciones allá están la agenda es muy limitada después ya del mes de julio”, agregó.

Según el gobernador, prefiere que la consulta se lleve a cabo el día de las elecciones generales.

“Pero hace sentido que si se va a hacer una consulta se lleve a cabo el día de las elecciones porque ahí es cuando más participación electoral tenemos y entonces el resultado va a tener mayor peso ante el Congreso que es lo que queremos porque si volviéramos a tener una consulta en Puerto Rico lo importante es entonces llevar ese resultado ante el Congreso y seguir empujando al Congreso para que actúe. Realmente la bola está en la cancha del Congreso. Es el Congreso el que tiene que actuar para descolonizar a Puerto Rico darle la oportunidad a nuestro pueblo que escoja entre opciones no territoriales y no coloniales, como es el proyecto que está ahora mismo entre la consideración de tanto el Senado como la cámara federal”, señaló.

Asimismo, Pierluisi Urrutia agradeció el apoyo recibido del renunciante gobernador Ricardo Rosselló Nevares, integrante de la Delegación Congresional, quien endosó su candidatura en una entrevista radial emitida por Noti Uno 630.

“Bueno lo agradezco, como yo agradezco todos los apoyos que recibo. Y no me sorprende porque yo he trabajado colaborativamente con el exgobernador sobre todo sobre el tema de la estadidad. En los próximos días yo estaré yendo a Washington y voy a estar compartiendo con la delegación extendida que el exgobernador creó, básicamente haciendo gestiones de cabildeo en el Congreso. En mi caso me voy a concentrar en el Senado que es lo que he estado haciendo. Ya tenemos 25 senadores, un número récord de senadores, apoyando el proyecto de descolonización que está pendiente ante el Congreso. Y sí, yo voy a estar allá en los próximos días haciendo causa común con los estadistas que queremos un cambio de estatus aquí y cuanto antes mejor”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

¿Valida ese ese apoyo?, le cuestionaron.

“Sí, definitivamente”, respondió.

¿Puede aportar a su campaña?, se le preguntó.

“Bueno, seguro que sí, porque él ha continuado haciendo el trabajo por la estabilidad que para mí, es la causa principal de los que militan en el Partido Nuevo Progresista. Es lo que quiere la mayoría del pueblo porque así se demostró en el último plebiscito que tuvimos, así que yo recibo ese apoyo con mucho agradecimiento y definitivamente que sí, es positivo tener ese apoyo”, dijo Pireluisi Urrutia.

Sobre cómo piensa lograr apoyo de los miembros del Partido Republicano en el Congreso, Pierluisi Urrutia dijo que “Siempre es positiva por regla general. Claro admito que yo me estoy concentrando en los demócratas porque es el partido al cual yo estoy afiliado. Tiene que haber un esfuerzo paralelo con los republicanos. Ahora no descarto en esta ocasión reunirme con algún miembro del Partido Republicano o miembro del Senado que haya estado afiliado el Partido Republicano porque para mí es importante que también tengamos apoyo en la fila republicana. Hasta el momento no lo tenemos en el Senado, lo tuvimos en la Cámara y lo tenemos en la Cámara que, si mal no recuerdo, son como 15 miembros de la Cámara que han apoyado el proyecto similar que está entre la Cámara. Así que, pero por regla general, yo me reúno con los demócratas porque hay es que tengo gran acceso y tengo pues muchas relaciones con miembros actuales del Congreso”.

Por su parte, la comisionada residente Jenniffer González Colón felicitó a Pierluisi Urrutia por el anuncio.

“Yo me alegro que me haya escuchado, me alegro que me dé la razón y que entienda que Puerto Rico debe tomar una decisión sobre esto. Ustedes recordarán que yo vengo haciendo esta invitación a que el gobernador de Puerto Rico convoque a un plebiscito estatus en noviembre de este año. Lo dije públicamente, fui al mensaje, anuncié que debía hacer este camino a seguir. Así que yo agradezco que el gobernador haya recapacitado sobre su opinión original, que era no hacer nada y fueron sus expresiones. Él dijo que no era el momento, él dijo que lo descartaba. Así que me alegro que las noticias cambien y que hayan recapacitado”, dijo González Colón.