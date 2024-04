Incluyen a Puerto Rico en estudio federal de economía oceánica

Puerto Rico y los demás territorios de los Estados Unidos por primera vez son parte del estudio para medir la economía oceánica que realiza la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA), pues se logró el lenguaje y el financimiento para que se incluyeran en el estudio Economics: National Ocean Watch (ENOW), anunció el jueves, la comisionada residente Jenniffer González Colón, quien también es la copresidenta del Caucus de los Océanos de la Cámara de Representes.

”La expansión de la base de datos ENOW de la NOAA para incluir a Puerto Rico y el resto de los territorios de Estados Unidos por primera vez es un logro muy importante. Esto permitirá un mejor conocimiento y entendimiento sobre nuestras economías locales—establecimientos, empleos, salarios y cifras del PIB—y su dependencia de los recursos costeros y marinos. Conocer el alcance y las contribuciones de nuestra economía oceánica también ayudará a guiar e informar futuras decisiones de planificación, administración y políticas públicas”, dijo la comisionada Jenniffer González Colón.

“Me enorgullece haber asegurado lenguaje en el Congreso para lograr esto y agradezco a la NOAA por su apoyo y compromiso para llevar a cabo este importante proyecto”, agregó.

El estudio describe seis sectores económicos que dependen de los océanos y los Grandes Lagos: recursos vivos, construcción marina, transporte marítimo, recursos minerales marinos, construcción de embarcaciones y barcos, y turismo y recreación.

Estos datos son producidos anualmente por la Oficina de Gestión Costera de la NOAA y ayudan a caracterizar la economía costera y marina a nivel nacional, así como para 30 estados costeros, 406 condados costeros y 8 regiones. En el año fiscal 2021, la congresista González-Colón aseguró el lenguaje y la financiación del informe de asignaciones para ampliar el conjunto de datos ENOW para incluir los cinco territorios de Estados Unidos.

Durante mucho tiempo se ha reconocido como un recurso crucial para comprender la importancia económica de las industrias dependientes de los océanos y los Grandes Lagos, tanto para la economía nacional como para las economías locales de 30 estados costeros. Los fondos provienen del presupuesto del año fiscal 2021y gracias a ello la NOAA ahora ha ampliado la base de datos para incluir a Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los Estadfos Unidos, Guam, Samoa Americana y las Islas Marianas del Norte. Este desarrollo proveerá información valiosa sobre la economía marina de los territorios de Estados Unidos y mejorará su capacidad para enfrentar de manera informada desafíos críticos.

“Esta es la primera vez que los territorios de nuestra nación tienen acceso a información sobre el valor de su economía oceánica”, dijo Jeffrey Payne, Ph.D, Director de la Oficina de Administración Costera de la NOAA. “Con esta información, las personas están mejor informadas sobre la salud económica de su región y pueden incorporar esta información en todos los esfuerzos de planificación”.

La congresista González Colón abogó por esfuerzos legislativos para ampliar la base de datos ENOW para incluir los territorios de Estados Unidos. En 2020, como una de sus prioridades ante el Comité de Asignaciones de la Cámara para el año fiscal 2021, solicitó la inclusión de lenguaje que ordenara a la NOAA a “tomar todas las medidas razonables para ampliar el alcance del conjunto de datos Economics: National Ocean Watch (ENOW) para que incluya los territorios insulares”.

El Comité adoptó el lenguaje propuesto por la comisionada como parte del informe que acompañó al proyecto de Ley de Asignaciones de Comercio, Justicia y Ciencia de la Cámara para el año fiscal 2021. También otorgó $700,000 para apoyar este esfuerzo de calcular la economía oceánica de los territorios.

El informe que acompañó a la Ley de Asignaciones Consolidadas de 2021 (Ley Pública 116-260)—convertida en ley el 27 de diciembre de 2020—reiteró la directiva y la recomendación de financiamiento del Comité de Asignaciones de la Cámara, lo que permitió a la NOAA comenzar un proyecto de tres años para ampliar la base de datos ENOW para incluir a Puerto Rico y el resto de los territorios.

Información de transfondo:

ENOW describe seis sectores económicos—recursos vivos, construcción marina, construcción naval, transporte marítimo, extracción de minerales en alta mar y turismo y recreación—que dependen en gran medida de los océanos y los Grandes Lagos. ENOW proporciona la cantidad de establecimientos o negocios, empleos, salarios totales ganados y estimaciones del PIB para cada sector económico. Los datos anuales de ENOW son producidos por la Oficina de Administración Costera de la NOAA para 406 condados costeros, 30 estados costeros y 8 regiones desde 2005 en adelante utilizando datos de la Oficina de Estadísticas Laborales, la Oficina de Análisis Económico y la Oficina del Censo.

En el año fiscal 2021, la NOAA recibió asignaciones anuales para trabajar en las lagunas de datos en los territorios que anteriormente habían impedido la expansión de ENOW. La NOAA está publicando los primeros datos ENOW para Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Guam, Samoa Americana y la Commonwealth de las Islas Marianas del Norte. Estos nuevos datos se agregarán a la herramienta ENOW Explorer existente y estarán disponibles para descargar.

Además, se agregaron nuevos datos para una comprensión más completa de la economía marina de los territorios de lo que permite el conjunto de datos ENOW actual, ya que el conjunto de datos ENOW revisado incluirá tres sectores adicionales: Gobierno, Investigación y Educación, y Servicios Públicos.

ENOW ayuda a los usuarios a comprender mejor las contribuciones y la importancia de la economía marina a nivel regional, estatal, territorial y de condado. Los datos de ENOW ayudarán a los territorios a realizar un seguimiento del número de establecimientos, empleos, salarios y PIB asociados con sectores económicos o negocios que dependen del mar. Estos establecimientos corren un mayor riesgo potencial de sufrir peligros costeros, como el aumento del nivel del mar, dada su proximidad a la orilla del agua. Estos datos también ayudarán en la recuperación de desastres naturales que afectan la economía oceánica, como huracanes y tifones, al proporcionar datos de referencia con los que comparar una economía en recuperación.

Según datos de ENOW, en Puerto Rico la economía oceánica representa el ocho por ciento (8%) del empleo total y produce alrededor de $2 mil millones en PIB, siendo el turismo y la recreación el sector más dependiente del océano.

A la mesa redonda asitió personal de la Oficina de Administración Costera de la NOAA, incluyendo su director Jeff Payne, Kate Quiglem, economista, Aranzazu Lascurain, acargo de la región sureste y del caribe, Amber Fandel, Congressional Affairs Specialist, NOAA Office of Legislative and Intergovernmental Affairs.

Además, asistieron Julio Morell, director ejecutivo de CARICOOS, Ruperto Chaparro, director del Puerto Rico Sea Grant Program, Pablo Méndez Lázaro, Ph.D, Investigador Principal de Caribbean Climate Adaptation Network, NOAA Climate Adaptation Partnerships (Cap), Gerardo Sánchez Duvergé, economista y planificación económica y social de la Junta de Planificación de Puerto Rico, Yasmin García Martínez, economista del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, Jean Peña, director de Asuntos Gubernamentales de la Asociación de Hoteles y Turismo de Puerto Rico, Eduardo Pagán, de TOTE Maritime y miembro de la junta de directores de la Asociación de Navieros de Puerto Rico, Nelson Crespo, Asesor del Consejo y Representante del Sector de Pezca Comercial del Caribbean Fishery Management Council, Gilberto Márquez, director financiero del Fideicomiso de Ciencias, Tecnología e Investigación de Puerto Rico y Charles Goodhue, Senior Economist & VP de ERG Group.

Del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales de Puerto Rico asistieron Magaly Massanet, directora del programa Puerto Rico Coastal Zone Management Program, Farel Velázquez, director de Áreas Protegidas y Director Auxiliar de Investigación y Conservación del Secretario y Carlos Fajardo.

De manera virtual participaron Greg Guannel, profesor de la Universidad de Islas Vírgenes, Bernesha Liburd, directora, y Dr. Lauritz Mill del U.S. Virgin Islands Bureau of Economic Research, Mally Smith , Advisor to the Assistant Secretary for Office of Congressional and Intergovernmental Affairs, U.S. Department of Labor, Jessica Helfand, Senior Economist de la Oficina de Administración Costera de la NOAA, Melissa Kopajtic, Business Statistics Branch del U.S. Census Bureau y Kiomy Lamb-Mercado, Civil Works Branch Chief, Programs and Project Management Division Task Force Virgin Islands-Puerto Rico (VIPR) del Cuerpo de Ingenieros.