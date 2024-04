Estos son los documentos que pidieron los federales en investigación contra el Colegio de Médicos

Como parte de la investigación que se estaría llevando a cabo por parte de las autoridades federales se habrían requerido varios documentos al Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico relacionados al proceso de vacunación durante la pandemia del COVID-19.

Según reportó la periodista Melissa Correa de Las Noticias de TeleOnce, se trata de varios documentos de los programas federales en los que participó el colegio, entre los que se encuentran facturas y contratos durante la incumbencia del expresidente de la entidad, Víctor Ramos.

En el reportaje también se indica que se requirieron contratos y facturas de una abogada contratista del Colegio de Médicos relacionada a las subvenciones del gobierno federal.

La periodista indicó en su reportaje investigativo que según sus fuentes, la pesquisa estaría bastante adelantada y la evidencia está siendo evaluada por un Gran Jurado Federal.

Las autoridades federales estarían investigando al Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico por alegado mal uso de fondos de la Ley Cares durante el proceso de vacunación ocurrido en la pandemia del COVID-19.

El Departamento de Salud confirmó al medio que la entidad recibió unos $4,436,000 en fondos federales de la Ley CARES.

Sin embargo, Ramos aseguró a la periodista Melissa Correa que no ha sido contactado por las autoridades federales.

“Yo he oído lo que se ha comentado, incluso el presidente lo comentó en la asamblea de este fin de semana, pero que yo haya visto que han venido al colegio...sobre qué tema extactamente, pues no sé detalles exactos, porque llevo dos años fuera del colegio. No tengo problemas en que haya ninguna investigación. Nosotros tenemos claro lo que se hizo y que se hizo con las autorizaciones estatales como federales, estamos tranquilos en ese sentido”, expresó Ramos en TeleOnce.

La investigación está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, en inglés).

Por su parte, el actual presiente de los galenos, Carlos Díaz, confirmó que han estado cooperando con las autoridades federales al entregar los documentos que se le han solicitado sobre procesos de transacciones en la pasada administración.

En el año 2021, el expresidente del Colegio de Médicos, Eduardo Ibarra, había señalado en entrevista con Radio Isla 1320 que las autoridades federales estarían investigando a la entidad. En ese momento Ibarra señaló que Ramos habría recibido pagos provenientes de fondos federales destinados a atender la pandemia del COVID-19.