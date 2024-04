Expresidente del Colegio de Médicos dice estar “tranquilo” y que “cooperará” con investigación del FBI

El expresidente del Colegio de Médicos y Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), el doctor Víctor Ramos, aseguró “estar tranquilo” y dispuesto a cooperar con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) ante la investigación por alegado mal uso de fondos de la Ley Cares durante el proceso de vacunación ocurrido en la pandemia del COVID-19.

“Me enteré ayer igual que todo el mundo [...] La realidad es que todo viene de las gestiones del propio Colegio. El presidente actual (Carlos Díaz Vélez) manda a hacer una auditoría de encargo del proceso de vacunación donde no entrevista a la gente que dirigió el proceso de vacunación. Él mandó esa auditoría a los federales”, comenzó diciendo Ramos en entrevista con el programa radial “Normando en la Mañana” de NotiUno 630AM.

Continuó comentando: “Nosotros sabemos cómo se hicieron las cosas. No me se me entrevistó ni a mi, ni a la directora del programa, ni a la directora clínica. Nosotros estamos disponibles para una investigación federal, estatal y administrativa porque nosotros sabemos que no se hizo nada ilegal”.

Recomendados

El galeno— que presidió durante tres términos el CMCPR— aseveró que “la persecución en su contra” desde que dejó de liderar el gremio hace dos años, está en manos de su abogado, dejando entrever que podría tomar acción legal de esta investigación perjudicar su imagen profesional.

“Definitivamente (duermo tranquilo). No (tengo nada que me preocupe). Definitivamente (estoy dispuesto a dar mi versión a las autoridades federales y a brindar pruebas”, sostuvo.

Según fuentes de la unidad investigativa de Las Noticias de TeleOnce, un gran jurado estaría evaluando pruebas sobre supuesto mal manejo de fondos federales por parte del CMCPR durante el proceso de vacunación para mitigar la pandemia del COVID-19 bajo la administración Ramos a quien en el reportaje se le apunta como uno de los principales blancos de la pesquisa.

El Departamento de Salud (DS) confirmó al medio que la entidad recibió unos $4,436,000 de dólares en fondos federales de la Ley CARES.

Sin embargo, Ramos aseguró a la periodista Melissa Correa que no ha sido contactado por las autoridades federales.

“Yo he oido lo que se ha comentado, incluso el presidente lo comentó en la asamblea de este fin de semana, pero que yo haya visto que han venido al colegio...sobre qué tema extactamente, pues no sé detalles exactos, porque llevo dos años fuera del colegio. No tengo problemas en que haya ninguna investigación. Nosotros tenemos claro lo que se hizo y que se hizo con las autorizaciones estatales como federales, estamos tranquilos en ese sentido”, expresó Ramos en TeleOnce.

La investigación está a cargo del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos (HSI, en inglés).

Por su parte, el actual presiente de la clase médica, Carlos Díaz Vélez, confirmó que han estado cooperando con las autoridades federales al entregar los documentos que se le han solicitado sobre procesos de transacciones en la pasada administración.

En el año 2021, el expresidente del Colegio de Médicos, Eduardo Ibarra, había señalado en entrevista con Radio Isla 1320 que las autoridades federales estarían investigando a la entidad. En ese momento, Ibarra señaló que Ramos habría recibido pagos provenientes de fondos federales destinados a atender la pandemia del COVID-19.