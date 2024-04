Quinceañeras eligen al comisionado de la Policía como su padrino

Un grupo de jóvenes eligieron al comisionado del Negociado de la Policía de Puerto Rico, Antonio López Figueroa, para que fuese su padrino en la celebración de sus quinceañeros, como parte del evento organizado por el municipio de Toa Baja.

Estas adolescentes, que se hacen llamar “Las 15 Princesas Llaneras”, son residentes en Toa Baja y fueron recibidas esta tarde en el Cuartel General de la Policía, donde el comisionado y decenas de Policías les rindieron homenaje.

Durante la actividad, las quinceañeras compartieron sus experiencias de vida y la ilusión que les embarga celebrar sus 15 años junto al jefe policial, a quien consideran como un padre.

Entre los presentes que le entregaron al Comisionado se encuentra una hermosa carta dirigida a López Figueroa que lee:

“Nosotras, las 15 Princesas Llaneras, lo escogimos para dedicarle nuestra fiesta de 15 años por su humildad y deseo de combatir el crimen en nuestro país y por su calidad humana. Gracias por cuidar de todos los puertorriqueños. Muchos de nosotros no tenemos a nuestros papás, por varias razones, entre esas razones la criminalidad. Ahora que celebramos nuestros 15 años muchos soñábamos con bailar con papá el Vals. Pero, él ya no está. Soñamos que él nos llevó a la escuela, nos aconseja, nos abraza, pero, él ya no está. Por esas razones hemos visto en usted, comisionado Antonio López, el padre que todos quisiéramos tener humilde, honesto, trabajador. Que orgullosos se deben sentir sus hijos de usted”, reza el mensaje dirigido al comisionado por una de las princesas, Yaviely San Inocencio Guzmán.

El Comisionado reaccionó conmovido a las palabras de las jóvenes y luego aceptó ser el padrino de “Las 15 Princesas Llaneras”. Este exhortó a las adolescentes a estudiar, tener empatía con los demás y al tratar a los otros como les gustaría que las trataran a ellas.

“Princesas Llaneras saben que cuentan conmigo y con Mis Policías. Estamos orgullosos de ustedes, que son el futuro de nuestro País. Siempre tendrán mi apoyo y bendición”, finalizó el jefe de la Uniformada emocionado.