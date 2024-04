PNP asegura que proceso de recusaciones en San Juan ha sido “transparente”

El director de campaña del alcalde de San Juan, Miguel Romero, Ángel Cintrón, aseguró que el proceso de recusaciones en este año electoral se ha realizado de acuerdo a la ley y de manera “transparente”.

Cintrón señaló que, desde la década de 1980, el proceso de recusaciones ha sido fundamental para garantizar que el registro de electores refleje con precisión la realidad de la población votante.

“Desde los años 80′s, existen los métodos para que en la lista de lectores que tienen capacidad de votar, sea una que responda a la realidad de las características del elector que cumple con los requisitos de ley para ser votante. Que tenga la edad mínima que tenga la ciudadanía que tenga el domicilio, tiene que estar inscrito, entre otros detalles, esos son elementos fundamentales que tiene que tener un ciudadano para ejercer su derecho al voto. Sin esos requisitos, ningún ciudadano tiene derecho al voto”, aseguró.

En el caso del precinto 2 de San Juan, que incluye Villa Nevárez, se han presentado un total de 175 recusaciones, de las cuales el 80% han sido aprobadas por unanimidad de los 5 comisionados de los partidos políticos. Esta alta tasa de aprobación, señalada por Cintrón, refleja un consenso significativo entre los representantes partidistas.

“Toda decisión que se tome en la comisión se toma por balance de todos los partidos debidamente inscritos y presente en la comisión y hay una persona que se llama presidente, que es un ente que administra el proceso. Y que solamente media en el proceso cuando no hay unanimidad de los comisionados de los partidos políticos”, dijo.

Cintrón destacó que los 5 partidos políticos han consentido voluntariamente al 80% de estas recusaciones, lo que, según el director de campaña, refuta cualquier insinuación de irregularidades o decisiones ocultas. El récord público, enfatizó, demuestra que los funcionarios aprobaron estas recusaciones de manera “transparente”.

“Cualquier persona que quiera argumentar que aquí se hizo algo a escondidas, algo oculto, algo de lo que nadie sabía, que ellos no se enteraron, que no lo supo, que esto es a la cañona. Cualquier argumentación de esa es absolutamente falsa. Es falsa porque el récord público demuestra que esos funcionarios consintieron esas recusaciones libremente”, aseguró el licenciado.

Esto responde a acusasiones de miembros del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) que alegan un presunto “esquema” llevado a cabo por el Partido Nuevo Progresista (PNP) en San Juan, donde se alega que el PNP ha estado recusando a cientos de electores en un presunto intento por socavar la base de apoyo del MVC de cara a las elecciones generales de noviembre.

Según Manuel Natal Albelo, coordinador general del MVC, la mayoría de las recusaciones se han presentado en el precinto 2, y todas presuntamente han sido realizadas por personas con vínculos al PNP. Por otro lado, la comisionada electoral del PNP, Vanessa Santo Domingo, rechazó las acusaciones y explicó que se realizan procesos de verificación de electores que han votado en lugares donde no son suyos, y que el 90% de las recusaciones se declararon válidas en las vistas.

El proceso ya cuenta con un total de 984 recusaciones radicadas hasta la fecha en el precinto 2. De estas, 381 ya han sido revisadas y adjudicadas, con 326 recusaciones siendo aprobadas como válidas. Las que no se adjudicaron involucraban principalmente a electores fallecidos o que habían realizado transferencias a otros lugares.

En el Precinto 3 se han radicado 42 recusaciones, mientras que en el Precinto 4 ya se han registrado 122 recusaciones. Se espera que el número total de recusaciones aumente, con aproximadamente 1,000 recusaciones programadas para ser radicadas antes del 30 de abril.

Este proceso, según Cintrón, es fundamental para garantizar la transparencia y la legitimidad del proceso electoral en San Juan. Con solo 10 electores de 381 presentándose y demostrando su residencia.

El concepto de domicilio electoral es crucial en este proceso, que establece que cada votante debe residir permanentemente en el lugar donde ejerce su derecho al voto. Cintrón aclara que, aunque un ciudadano pueda tener múltiples residencias, solo puede tener un domicilio electoral, el cual debe ser el lugar de residencia permanente, familiar y laboral.

“Ni un hospedaje, ni un airbnb, ni un hotel son domicilios estos no cualifican como domicilio. Usted no puede plantear que usted vive en ese lugar, no es un lugar de domicilio usted pernocta temporalmente por unos periodos en un lugar, eso es equivalente al concepto de residencia, pero no de domicilio”, explicó.

Para garantizar la integridad del registro electoral, se requiere que los datos proporcionados por los votantes sean verídicos y actualizados. Cualquier falsificación o tergiversación de información en el registro constituye un delito electoral.

El proceso de recusación por domicilio, que antes se llevaba a cabo el día de las elecciones, ahora se realiza meses antes del cierre del registro electoral, simplificando y agilizando el proceso electoral. Este año, el periodo para presentar recusaciones finaliza el 30 de abril, mientras que el cierre del registro electoral será en septiembre, previo a las elecciones generales de noviembre.