Justicia solicitará referido de investigación que realice Corrección sobre confinado imputado de feminicidio

El secretario del Departamento de Justicia, Domingo Emanuelli, solicitará que una vez se culmine el proceso de investigación sobre la liberación de Hermes Ávila Vázquez quien estando en la libre comunidad asesinó a su expareja, se comience una investigación sobre el proceso por el cual pudo salir de prisión.

A través de declaraciones escritas, Emanuelli, pidió que se refiera a Justicia la investigación que realice el Departamento de Corección y Rehabilitación (DCR).

“El Departamento de Justicia de Puerto Rico procesó y logró la convicción de Hermes Ávila Vázquez en varias ocasiones, durante los años 1991, 2004 y 2005. Asimismo, en el día de ayer, presentamos nuevos cargos criminales por el feminicidio de Ivette Joan Meléndez Vega en Manatí, tras el esclarecimiento del crimen en menos de 24 horas por parte de la Policía”, expresó Emanuelli.

Recomendados

Más temprano se indicó que la secretaria del DCR, Ana Escobar Pabón, llevará a cabo una investigación sobre el proceso por el cual se liberó a Ávila Vázquez.

“Hemos estado muy atentos a lo que ha acontecido en torno a su excarcelación. La secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón, adelantó que inició una investigación sobre las circunstancias que rodearon el proceso mediante el cual el convicto por asesinato fue puesto en libertad, al amparo de una ley aplicable a confinados que padecen enfermedades terminales. Una vez se complete dicho proceso, solicitaremos que se refiera el resultado de la investigación al Departamento de Justicia para examinar si se configuró algún delito. Que no exista duda de que actuaremos cuando sea requerido. El pueblo merece conocer la verdad y quien haya fallado debe asumir su responsabilidad”, expresó el secretario de Justicia.

Más temprano el gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que hay que investigar lo que ocurrió con el caso de Hermes Ávila Vázquez de 52 años, que estaba en la libre comunidad por beneficio de la Ley 25 y asesinó a su expareja el pasado domingo en Manatí.

“Bueno, ese caso es muy particular. El asunto tiene que ser investigado a saciedad. Ahí definitivamente que algo falló en el sistema. Estamos claros. Por lo que veo en los propios reportajes, aparentemente esta persona hasta engañó a los propios médicos que lo estaban evaluando. Así que ciertamente esa persona hay que reingresarla de inmediato en el sistema correccional de Puerto Rico, porque salió bajo el diagnóstico de que era parapléjico, de que no podía moverse, que estaba totalmente paralizado, cuando lo vemos que no tenía tal limitación. Así que aquí ha habido un gran engaño, por no decir un gran fraude. Las autoridades tienen que tomar cartas en este asunto y sacar a esta persona de la libre comunidad inmediatamente”, dijo el gobernador a preguntas de la prensa.

Pierluisi Urrutia dejó el asunto investigativo de lo que ocurrió en manos de la secretaria del Departamento de Corrección y Rehabilitación, Ana Escobar Pabón.

“Eso debe estar en manos de la secretaria. Ella administra muy bien el sistema correccional, tiene un dominio claro de todos los pormenores del mismo. Yo estoy seguro que ella va a tomar cartas en el asunto, en este asunto, y si hay que tomar medidas cautelares para evitar que se repita, las va a tomar. Yo reconozco que esto es un área de peritaje particular. Estamos hablando de una ley particular. Por la información que me llega, no es un gran número de casos los que se acogen a esta ley, pero la secretaria que tiene el detalle, que ella hable con precisión. Yo lo que voy a hacer es, claro, supervisarla, estar al tanto, sentirme de que está haciendo algo, que está haciendo lo que tiene que hacer, porque ciertamente aquí hubo un fallo. Eso no hay duda. Y lo que hay que ver es por qué, para que no se repita”, sostuvo.

Ávila Vázquez, que cumplía una condena por asesinato en primero grado en el 2005, recibió un pase extendido en abril de 2023 bajo el alegato de que sus condiciones de salud no le permitían funcionar como una persona normal. Cuando fue arrestado por las autoridades, se le observó caminando sin dificultad.