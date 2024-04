Gobernador pide agilizar proceso de disponer de escuelas en desuso que en algunos casos se usan como vivienda

El gobernador Pedro Rafael Pierluisi Urrutia dijo el martes que dio instrucciones a las entidades encargadas de la venta o arrendamiento de escuelas en desuso, que algunas de ellas se han convertido en hogares.

“Bueno, recientemente yo impartí directrices a tanto CEDBI (Comité de Evaluación y Disposición de Propiedades Inmuebles), que es la entidad que tiene el gobierno para la disposición de propiedades públicas, como la Autoridad de Edificios Públicos y el Departamento de Educación, de agilizar, acelerar el proceso de reutilización de planteles escolares que están en desuso”, dijo el gobernador en conferencia de prensa.

“Es que esto es lo importante, porque obviamente de lo que estamos hablando es de planteles en desuso, que personas, pues básicamente se han adentrado a los mismos y algunos los están utilizando como si fuera una vivienda cuando no lo son. Y lo importante es que, nuevamente, tratemos de que no haya planteles en desuso, que todos estén siendo utilizados para fines públicos, fines loables”, añadió.

Según reportes de prensa, en los municipios de Maricao, Adjuntas, Lares, Yauco y Peñuelas hay personas que viven en escuelas abandonadas. El secretario del Departamento de la Vivienda, William Rodríguez Rodríguez sostuvo que le han ofrecido a estas personas alternativas, pero las han rechazado.

“Nosotros hicimos un esfuerzo interagencial. Ahí estuvo el Departamento de la Vivienda, estuvo la Administración de Vivienda Pública, estuvo AMSCA y el Departamento de la Familia. Se visitó cada uno de los planteles y se le hicieron ofrecimientos de vivienda pública, Sección 8, entre otras ayudas a cada una de las familias que estaban en cada uno de estos planteles. Y todos fueron rechazados. Hay expedientes, se levantaron. Hay información obviamente que es confidencial, que no podemos compartir, pero hay un expediente para cada una de las familias con su composición familiar, el ofrecimiento y el rechazo de cada una de las familias. Nosotros vamos a volver a visitar, y es la instrucción, del señor gobernador junto con todas las agencias para hacer el ofrecimiento nuevamente de vivienda adecuada, digna y sanitaria, que es la que merecen todas estas familias. Lo rechazaron en el pasado. No sabemos si ahora puedan aceptarlo. Y siempre vamos a estar disponibles para ofrecerles nuevamente una vivienda segura”, expuso el secretario.

El gobernador insistió en que las escuelas en desuso no son viviendas.

“La realidad es que los planteles no son viviendas, no deben ser utilizados para propósitos de vivienda. Ese no es su fin. Pueden ser utilizados para diversos propósitos. Pudieran ser refugios, por ejemplo, pero tiene que haber una entidad que los está administrando. Pudieran ser, se pueden utilizar para múltiples propósitos. Así que la instrucción que yo lo que di recientemente no tiene nada que ver con el reportaje, que es que le recabé a las entidades que están en ese plantel, que tienen que ver con los planteles, edificios públicos, educación, esta entidad CEDBI, que quiero que se agilice esto. Reconozco que el Departamento de Educación ha mantenido planteles a su disposición precisamente para si en el contexto este de reconstrucción de planteles, reparación de planteles que está en curso, se necesita un plantel, volver a abrir un plantel para utilizarlo, pues yo puedo entender que por vía de excepción algunos de esos planteles se mantengan disponibles para usos del Departamento de Educación. Pero la gran mayoría hay que disponer de ellos. Hay que disponer de ellos. Esto es un esfuerzo colectivo. Los alcaldes, las alcaldesas pueden ser proactivos en este tema. Entidades sin fines de lucro lo pueden ser también. Y la empresa privada, si determina que la propiedad pudiera ser utilizada para fines comerciales, pues también estaría bienvenida. Claro, ahí tiene que ser a precio de tasación y demás”, expresó el gobernador.