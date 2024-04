Rubén Sánchez cataloga su controversia con Juan Zaragoza como “chisme pend...”

El presentador y periodista Rubén Sánchez reaccionó a los ataques que ha recibido luego un incidente con el equipo de campaña del precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, la semana pasada durante un debate televisivo.

Luego de haber sido acusado por “ataques machistas” contra la directora de campaña de Zaragoza, Idalia Colón, el presentador se limitó a indicar que no brindará su versión de los hechos.

“Digan lo que quieran de mí sin escuchar mi versión, yo no voy a reaccionar a políticos ni a ayudantes de políticos. Yo no me voy a defender porque no he hecho nada que merezca que me defienda”, expresó esta mañana en WKAQ 580.

Recomendados

Del mismo modo, indicó que espera que su audiencia lo juzgue por los años de trabajo que le ha brindado a la profesión del periodismo, en lugar de a un “chisme pendango”.

“Yo no he contestado. A todos los que dicen ya Rubén contestó...yo no he dado mi versión y tampoco la voy a dar por respeto a mi trabajo, por respeto a los oyentes, yo espero que la gente descanse en 33 años de trabajo no en chismes pendangos”, añadió.

Por último, durante sus expresiones, Sánchez aseguró que continuará laborando en debates durante el año electoral y señaló a otros de sus colegas que defienden la democracia pero “se lo maman a los políticos”.

“Yo soy el único periodista, que ha estado en Telemundo, Wapa y TeleOnce moderando debates de candidatos a la gobernación o siendo miembro del panel de preguntas. ¿Por qué ustedes creen que me llaman? ¿Por que yo soy un pendango? Que viva la libertad de prensa, que otros so color de que la defienden van y se lo maman a los políticos”, culminó.

El comportamiento del presentador durante el debate de candidatos a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), fue condenado por el Overseas Press Club (OPC) y la Asociación de Periodistas de Puerto Rico (ASPPRO).

En declaraciones escritas, el OPC hizo un llamado a los medios de comunicación a utilizar “periodistas bonafide” en la cobertura del año electoral.

“Anoche durante el debate de los precandidatos a la gobernación del Partido Popular Democrático transmitido por Wapa Televisión, el presentador radial Rubén Sánchez formuló preguntas de manera insultante y reiterada al senador Juan Zaragoza. Según reconoció el propio Sánchez, después del incidente, su proceder fue contrario a las reglas del debate. El Overseas Press Club censura el comportamiento del comunicador radial”, lee parte del comunicado.

“En el OPC promovemos un periodismo de altura que cuestione y fiscalice. Tenemos la convicción de que es posible cumplir con el deber de la profesión sin menoscabar la dignidad de las personas y sin desprestigiar la gestión periodística”, añade.

Del mismo modo, el gremio pidió a los medios de comunicación que se minimice la “generación de controversias” en los debates del año electoral utilizando periodistas “bonafide”.

“Este gremio insta a los medios de comunicación, sobre todo en este año electoral, a sentar en sus debates y coberturas a periodistas bonafides. De este modo se minimiza la generación de controversias que terminan enlodando o invisibilizando la labor periodística”, culmina.

De la misma forma, la ASPPRO rechazó la conducta “destemplada y misógina” que protagonizó Sánchez contra mujeres que lideran la campaña primarista de Zaragoza.

“La Asppro además deja claro su rechazo a los estilos machistas, y exige que nuestras mujeres sean tratadas con respeto y equidad siempre. Estas conductas de violencia contra las mujeres son inaceptables, sobre todo cuando uno de los problemas más graves que enfrentamos como país es el imparable aumento en feminicidios y episodios de violencia de género”, dice el comunicado.

También, el ente denunció que muchos políticos tienen responsabilidad por incidentes como el ocurrido el jueves, “pues en busca de exposición les ríen las gracias a estilos muy alejados del periodismo serio y del debate de ideas”.

“En años anteriores, era la Asppro la que coordinaba los debates y establecía las reglas con los representantes de los candidatos, pero por conveniencias, las empresas tomaron el control. De ahí, que en la actualidad muchos medios radiales y televisivos han ido desplazando a periodistas de programas en sus estaciones y han borrado la línea que separa a los y las periodistas de comentaristas y analistas”, sostuvo.

Igualmente, la organización pidió que en esta campaña primarista y electoral, se propicien climas de respeto, de equidad y de paz.

“En esta temporada electoral, nuestro pueblo merece que las empresas de comunicación- y sus respectivos medios- propicien un debate de ideas serio, con reglas que tengan participación de periodistas y que el diseño del controvertido encuentro, no lo acaparen los partidos políticos para proteger a sus candidatos”, agrega.

El senador y precandidato a la gobernación por el PPD, Juan Zaragoza, le salió al paso a los ataques realizados por el presentador a las personas que trabajan en su equipo de campaña.

“Como candidato a la gobernación puedo tolerar ambientes hostiles en mi contra pero jamás seré cómplice de la violencia machista. Ante el abuso siempre me pondré de frente por encima de cualquier estrategia de conveniencia política. Ante el ataque destemplado, soez y violento contra dos mujeres profesionales el silencio solo sería un acto hipócrita de complicidad cobarde. Mi campaña está liderada por mujeres y las mujeres merecen respeto. La violencia machista no puede tener aceptación en nuestra sociedad. Todos esperábamos más del debate de anoche y el gran perdedor fue el pueblo de Puerto Rico. Queda tiempo para remediar ese asunto, pero no podemos adelantar sin antes actuar en contra de la violencia machista. Puerto Rico merece más de todos”, expresó a través de la red social X (antes Twitter).

Zaragoza y Rubén Sánchez protagonizaron varios enfrentamientos durante el debate de candidatos a la gobernación del PPD que se llevó a cabo en la noche del jueves a través de WAPA TV.

Posterior al debate, el periodista contó que fue increpado por miembros del equipo de campaña de Zaragoza incluyendo a Colón y el director político Charlie Hernández.

“Hay tres estúpidos allí, una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató...a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más. Entonces una estúpida, que se llama Betsy que quería que me sacaran de WAPA allí a mí, una idiota”, fue parte de lo que expresó Sánchez en su programa radial.

Además, el periodista acusó al exlegislador Charlie Hernández de “tirar un vaso al piso” en una discusión por la manera en que realizó sus preguntas al precandidato a la gobernación.