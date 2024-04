Cuestionan a Salud sobre estatus de investigación ante falta de salas de parto en Aguadilla

El candidato a la Cámara de Representantes por el Distrito 17 de Aguadilla y Moca en la papeleta del Partido Popular Democrático (PPD), el licenciado Kenneth Sanabria, cuestionó al Departamento de Salud (DS) sobre el status de la investigación sobre la ausencia de salas de parto en la zona de Aguadilla.

“Hace tres meses, concretamente el 17 de enero de 2024, el secretario del Departamento de Salud informó a la prensa que evaluaba la situación de las salas de parto en los hospitales del país para entonces determinar las acciones de política pública necesarias para mantener y fortalecer estos servicios. Al día de hoy, no ha habido noticias sobre este tema tan importante”, explicó el candidato popular.

Sanabria expuso que “en aquel momento de enero se señaló que ese mes iban a tener un censo sobre los progresivos cierres de estos servicios, siendo el último caso el del Hospital Damas de Ponce. En el caso de la ciudad de Aguadilla y alrededores, no hay ninguna salas de parto, y los casos que surgen los envían a Mayagüez. El problema es que con las diversas situaciones del tránsito en la PR#2, uno nunca sabe cuánto tiempo toma ir del centro urbano de Aguadilla al centro urbano de Mayagüez. Y eso es un peligro en casos de urgencias o emergencias de salud”.

En enero pasado, Edwin León, quien ocupa la posición de liderato en la Secretaría Auxiliar de Reglamentación y Acreditación de Facilidades (Saraf) del Departamento de Salud, expuso a la prensa que le estaban haciendo visitas a las salas de parto de todas las regiones para ver si el servicio disponible estaba atendiendo la demanda.

León además indicó a la prensa que dos hospitales del noroeste que cerraron sus salas de parto estaban bajo la mirada de Salud. El primero era el San Carlos Borromeo en Moca, y el Buen Samaritano en Aguadilla. El primero clausuró el servicio en octubre, y el segundo no lo ofrece desde el paso del huracán María, en septiembre de 2017. Se alegó que en los cierres no siguieron el procedimiento formal y que el DS evaluaba la imposición de multas de $5,000 dólares por cada día en que no ofrecieron el servicio.

“Pero esa es la vía burocrática, ¿dónde está la vía humana y salubrista de proveerle atención a las embarazadas de la zona noroeste? Esa es la incongruencia. Mi llamado al DS es a que informe públicamente qué opciones están trabajando para atender esta crisis de salud pública”, finalizó diciendo Sanabria.