Exgobernadora se expresa tras muerte de tres mujeres este fin de semana

La exgobernadora de Puerto Rico, Wanda Vázquez Garced, utilizó sus redes sociales este domingo para expresar su consternación ante la muerte de tres mujeres como resultado de la violencia de género ocurrida durante el fin de semana.

Vázquez Garced, quien en 2010 fue designada para dirigir la Oficina de la Procuradora de las Mujeres (OPM), instó a las víctimas a no minimizar los actos de violencia que puedan estar experimentando.

“¿Qué nos pasa Puerto Rico? Dolorosas últimas 24 horas donde tres mujeres han sido asesinadas como resultado de la violencia doméstica. No minimices la violencia, no confíes en que no te pasará. Mi solidaridad a las familias. ¡Protege una vida!”, escribió la ex secretaria del Departamento de Justicia (DJ) en la plataforma social X (antes Twitter).

Recomendados

Según datos del Negociado de la Policía de Puerto Rico (NPPR), tres féminas en los municipios de Comerío, Manatí y Ciales fueron asesinados en menos de 24 horas.

En el caso de Comerío, la víctima fatal fue identificada como Shajee Otero Avilés de 28 años, quien fue encontrada con varios impactos de bala en el estacionamiento del residencial Manuel Martorell.

Mientras, en Manatí las autoridades encontraron el cuerpo de Ivette Joan Meléndez Vega, de 56 años, cerca de la playa Los Tubos con una herida abierta en el cuello y cabeza.

Por su parte, en Ciales el NPPR reportó la muerte a tiros de Carmen Yazaira Hernández Serpa, de 43 años, ocurrida en horas de la noche del sábado en el negocio “Pa’l Kala”, el cual ubica en la carretera PR-149. Sobre estos hechos, se informó que otras dos personas resultaron heridas de bala.

Además, la Uniformada confirmó que indagan la muerte de una mujer septuagenaria que llegó sin signos vitales a una institución hospitalaria, en Toa Baja.

De acuerdo al Estado de Emergencia por Violencia de Género, las autoridades atienden el caso conforme al protocolo de feminicidio, hasta que la investigación concluya la causa de muerte.

Que Nos pasa PR? Dolorosas últimas 24 horas donde 3 mujeres han sido asesinadas como resultado de la violencia doméstica. No minimices la violencia, no confíes en que no te pasará. Mi solidaridad a las familias. Aquí encontrarás Inf valiosa. Protege una vida! 🙏🏼 https://t.co/68Cvvaxbh3 — Lcda. Wanda Vázquez Garced (@wandavazquezg) April 21, 2024

¿Dónde buscar ayuda por violencia de género en Puerto Rico?