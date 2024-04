Estudia gratis en Corea del Sur con esta beca ofrecida por el gobierno

Muchos de los cursos se pueden realizar en línea para aquellos que no deseen desplazarte a territorio asiático. (Suministrada)

Corea del Sur, conocido por su excelencia académica y tecnológica, ha abierto las puertas a estudiantes internacionales con una beca ofrecida por su gobierno, la cual le permite a los beneficiarios realizar estudios superiores sin costo alguno en algunas de las mejores universidades del país.

Incluso, muchos de los cursos se pueden realizar en línea para aquellos que no deseen desplazarte a territorio asiático.

Entre las universidad que participan están: Osan University, Gyeongsang National University, Kwangwoon University, Kyungsung University, Ajou University, Seoul National University of Science and Technology, Korea University of Media Arts, Inha University, Pukyong University, Inge University, Korea Nazarene University, entre otras.

¿Cuál es el proceso para aplicar a esta beca?

El primer paso es ir a la página de “Study in Korea”. Al inicio, observarás la página en coreano, pero arriba podrás cambiar el idioma a español o inglés.

Una vez hayas ingresado, en la parte izquierda aparecerá la pestaña de “aplica online”. Una vez logres entrar, te aparecerá otra vez en coreano y esta vez no lo podrás cambiar, con lo cual te recomendamos usar el traductor de Google con tal de que puedas entender lo que te piden.

A la derecha te aparecerán los cursos y si están disponibles, dependiendo de si el curso es en línea o presencial, la misma página te pedirá distintos requisitos con tal de que puedas aplicar a una de estas becas.

Las ventajas de estudiar en Corea del Sur

Corea del Sur se encuentra entre los mejores países del mundo para vivir gracias a su seguridad y su economía. Su estilo de vida es bastante caro, pero al tener un trabajo con grado universitario, podrás disfrutar de todos sus beneficios desde el primer hasta el último día.

Su sueldo básico es de 1.513.314,45 CLP/mes o lo que sería 1.542,18 USD/mes.