Carlos Díaz prevalece como presidente del Colegio de Médicos Cirujanos

El cardiólogo Carlos Díaz Vélez fue reelecto como el presidente del Colegio de Médicos Cirujanos de Puerto Rico (CMCPR), con un 84% de los votos mientras que su contrincante, la vicepresidenta en funciones, Alicia Feliberti-Irizarry, obtuvo un 16%.

Según confirmó el contacto de prensa del gremio, Eduardo Collazo, las elecciones tuvieron una participación del 10.3% de los médicos colegiados activos. Asimismo, detalló que en pasados eventos como este ha habido una participación entre un 7 a 8 por ciento.

“Primero, me da mucha alegría en que el trabajo que hemos hecho durante dos años desde que asumí la presidencia. He tenido ahora el respaldo oficial de los médicos, un respaldo que se manifiesta en este momento, de que lo que hemos hecho, lo hemos hecho bien, están contentos con que estamos defendiéndolo. Segundo, la confianza que me brinda de continuar dos años más para continuar haciendo el trabajo de defender a los médicos, defender de los abusos a los médicos de la aseguradora, de defender a los pacientes del estado crítico que está pasando el país. Y un entusiasmo y unos retos nuevos”, manifestó a Metro Puerto Rico.

Asimismo, el doctor aseguró que buscará lograr un incentivo contributivo para los médicos para, así, evitar éxodo. No osbtante, se mostró entusiasmado por el ”apoyo de los médicos” que obtuvo en las elecciones de hoy.

El cardiólogo celebró los avances en su lucha contra las aseguradoras, como, por ejemplo, que se facilitó el proceso de credencialización, y se redujo el periodo– de seis a dos años– durante el cual las aseguradoras pueden retroceder para revisar los pagos realizados a los galenos.

Antes de las elecciones, Feliberti-Irizarry, quien ya lideró el Colegio entre 2010 y 2012, comentó que tenía como objetivo restaurar las comunicaciones con los funcionarios gubernamentales– y aseguró que estaban deterioradas.

Feliberti-Irizarry señaló además que, aunque el organismo mantiene una buena relación con el comisionado de Seguros, Alexander Adams Vega, lo mismo no es cierto en cuanto a otros funcionarios gubernamentales. “Se ha faltado respeto y eso lo tenemos que recuperar”, dijo en entrevista con este medio.

“Se ha hablado malísimo del gobernador, se ha hablado malísimo del secretario de Salud, se ha hablado malísimo del presidente de la Junta de Licenciamiento. La Junta de Licenciamiento es la que nos rige. Entonces, pues claro, se ha perdido mucho la comunicación con estas ramas”, añadió.

Ante esto, el cardiolgó aseguró que los comentarios “fueron fuera de lugar” e indicó que el secretario del Departamento de salud, Carlos Mellado, llegó al evento a votar por Díaz Vélez.

“Con el tengo una comunicación semanalmente, en cada issue lo hablamos, lo discutimos, tenemos unos proyectos en la legislatura que estamos trabajando, igualmente con el gobernador. Con el Comisionado de Seguro, extraordinaria comunicación, el Comité de Planes Médicos está trabajando con su oficina todo el tiempo, y hemos logrado unas leyes que se aprobaron durante este periodo con el gobernador. El gobernador me dijo que el apoyo era recíproco […] Estamos trabajando también medidas en pro de los médicos, ya se manifestó dentro del día sobre el 4%, estaremos trabajando sobre esa idea que el trae, estaremos cooperando“, informó momentos después de haber sido electo.

Además, aseveró que ahora trabajará con una fuerza mayor y que cuenta con una responsabilidad mayor, ya que “cuenta con el respaldo de la clase médica”. Agregó que su entusiasmo incrementó luego que unos 8,160 médicos pagaron la cuota.

El pasado viernes, el gobernador, Pedro Pierluisi Urrutia, mostró su apoyo para que la totalidad de la clase médica tenga derecho a la tasa fija de contribución sobre ingresos de 4%.

“Ayer (viernes) el gobernador tiró la primera señal de que estaba luchando por un 4%, y nos unimos a el en ese esfuerzo y en esa lucha de poder obtener un 4% para todos los médicos en Puerto Rico para que no se los vayan”, expresó el doctor.

Sobre el rol de la política partidista en el gremio, Díaz Vélez sostuvo que, al asumir su puesto, en 2022, logró eliminarla por completo del Colegio.

“Cuando yo entré al Colegio, yo saqué la política del Colegio. Aquí había una piquita, dándole chavos a la gente, a políticos. Aquí habían actividades de partidos políticos en el Colegio. Aquí salía dinero para actividades. Eso se acabó. Eso no se permite. Yo lo acabé y dije, aquí no entra la política jamás al Colegio porque esto no está hecho para eso”, indicó.

La elecciones se llevaron a cabo en la sede del Colegio, en Hato Rey, y en las oficinas de distrito de Ponce, Arecibo, Isabela, Mayagüez, Humacao, y en el Hospital HIMA de Caguas.