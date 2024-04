Zaragoza señala “violencia machista” tras expresiones de Rubén Sánchez contra funcionarias de su campaña

El senador y precandidato a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Juan Zaragoza, le salió al paso a los ataques realizados por el presentador Rubén Sánchez a las personas que trabajan en su equipo de campaña.

Las expresiones de Zaragoza vienen luego de unos ataques realizados por el periodista en la emisora radial WKAQ 580 específicamente contra su directora de campaña, Idalia Colón y su relacionista pública Betsy Nazario.

“Como candidato a la gobernación puedo tolerar ambientes hostiles en mi contra pero jamás seré cómplice de la violencia machista. Ante el abuso siempre me pondré de frente por encima de cualquier estrategia de conveniencia política. Ante el ataque destemplado, soez y violento contra dos mujeres profesionales el silencio solo sería un acto hipócrita de complicidad cobarde. Mi campaña está liderada por mujeres y las mujeres merecen respeto. La violencia machista no puede tener aceptación en nuestra sociedad. Todos esperábamos más del debate de anoche y el gran perdedor fue el pueblo de Puerto Rico. Queda tiempo para remediar ese asunto, pero no podemos adelantar sin antes actuar en contra de la violencia machista. Puerto Rico merece más de todos”, expresó a través de la red social X (antes Twitter).

Zaragoza y Rubén Sánchez protagonizaron varios enfrentamientos durante el debate de candidatos a la gobernación del PPD que se llevó a cabo en la noche del jueves a través de WAPA TV.

Posterior al debate, el periodista contó que fue increpado por miembros del equipo de campaña de Zaragoza incluyendo a Colón y el director político Charlie Hernández.

“Hay tres estúpidos allí, una señora que me trató de regañar delante de la gente y yo la mandé para donde se merecía, pero fue fuera del aire, lo hubiese hecho en el aire también, es una tal Idalia, yo no sé ni quién es, esa señora irrespetuosa, irresponsable, cafre, me trató...a esta edad a mí, regañarme delante de la gente. Una doña ahí, pues yo la mandé para donde se merecía, la volvería a mandar cincuenta veces más. Entonces una estúpida, que se llama Betsy que quería que me sacaran de WAPA allí a mí, una idiota”, fue parte de lo que expresó Sánchez en su programa radial.

Además, el periodista acusó al exlegislador Charlie Hernández de “tirar un vaso al piso” en una discusión por la manera en que realizó sus preguntas al precandidato a la gobernación.

