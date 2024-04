Terestella González Denton enfocada en levantar estructura electoral porque dice Carmen Yulín la dejó en manos de Natal

La candidata a la alcaldía de San Juan por el Partido Popular Democrático (PPD), Terestella González Denton, aseguró ayer, en entrevista “Punto por Punto” con Metro Puerto Rico, que se encuentra enfocada en estructurar el tema electoral en la capital tras los “tropiezos” en las pasadas elecciones, pues “parte de la estructura electoral era de Carmen Yulín y se le entregó a Natal”.

La exdirectora de la Compañía de Turismo (2005-2008) además criticó que el candidato del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) Manuel Natal Albelo haya “estado ausente durante estos últimos años a nivel de fiscalización o de promoción o de proyección de la ciudad capital”.

González Denton, quien buscará retomar la capital luego de que el PPD se posicionara en tercer lugar en el pasado ciclo electoral, compartió algunas de las propuestas contenidas en su plataforma de gobierno “Mi Nuevo San Juan”, particularmente en las áreas de seguridad y desarrollo económico.

Asimismo, la aspirante abordó la labor de su hermano Federico González Denton como el gerente general de la compañía San Juan Cruise Port– el ente a cargo de los terminales de cruceros en San Juan mediante una Alianza Público-Privada (APP).

—Un tema que ha generado controversia ha sido el voto adelantado en las pasadas elecciones. Fue un tema que escaló hasta los tribunales. ¿Esto le preocupa para estas elecciones?

“Sí, me preocupa. Me preocupa en el sentido de que ha habido como muchas irregularidades en el tema electoral. Yo estoy ahora mismo en esa posición de desarrollar y estructurar el tema electoral en San Juan. El tema electoral en San Juan tuvo sus tropiezos en las pasadas elecciones, que parte de esa estructura electoral se fue también– era de Carmen Yulín y se le entregó a Natal. Y ahora mismo yo estoy levantando realmente la estructura electoral y todos los temas del voto adelantado, de las recusaciones que se están haciendo, del voto del encamado, es algo que hay que atender directamente y que haya la transparencia en los procesos. Eso es lo que a mí me preocupa, que esa transparencia no sea tan evidente”.

—¿Piensa que está empinada la carrera para el PPD retomar la capital?

“El tema de rescatar la ciudad y el tema electoral es un tema complejo. Desde el primer momento que salí, yo sé que no es algo fácil. Sí, hemos analizado qué fue lo que sucedió y la verdad es que tuvimos, en las pasadas elecciones, el tema de la pandemia.

El Movimiento Victoria Ciudadana surge como este movimiento con una líder muy fuerte, en aquel momento, Alexandra Lúgaro. Tenía también, corriendo como comisionada residente, una persona que era proestadidad. Así que, llevó a muchas personas de ambos partidos del bipartidismo que se ha hablado– del Partido Popular y el Partido Nuevo Progresista. También, obviamente tuvimos el tema de la pandemia, que afectó.

Ahora, es algo distinto. Ya la figura de Alexandra Lúgaro no está dentro del Movimiento Victoria Ciudadana como una figura líder. La persona que está liderando el movimiento es una persona que ha estado ausente durante estos últimos años a nivel de fiscalización o de promoción o de proyección de la ciudad capital. Así que, tenemos un movimiento que ahora mismo con la alianza con el Partido Independentista, pues se están yendo más al lado izquierdo, cosa que, para personas que creen en la derecha o en la estadidad, pues no van a estar acercándose en estos momentos.

Ha habido un cambio en la fisonomía electoral en estos momentos. Veo oportunidades de mi figura. Soy una persona que no vengo de la política. Me consideran como una persona que ha aportado a nivel del servicio público y también he aportado a nivel del privado y de la academia. El interés mío es servicio público. Esto no es un ‘stepping stone’ (escalón) para algo más en mi vida. Para mí es mi cierre de ciclo del servicio público y de aportar y dejar un legado a mi ciudad”.

—¿Considera que Manuel Natal ha estado ausente en la capital luego de que no fue favorecido en las pasadas elecciones?

“Sí, y ¿sabes qué? Yo pensé que, después de haber estado tan cerca de lograr la poltrona de la capital, iba a estar más presente en todo lo relacionado a la ciudad capital. Es una persona que obviamente ha estado en el ámbito político. Es una persona que conoce de estas contiendas, ya ha estado. Así que, yo no lo subestimo para nada. Yo vengo aquí a estar enfocada en lo que tengo que hacer, enfocada en desarrollar las mejores ideas, reunirme con la gente que me tengo que reunir, caminar mi ciudad, conocer más la problemática de la ciudad capital y poder presentar las ideas que, al final del día, la gente juzgue y evalúe lo que yo estoy presentando y entonces el 5 de noviembre pues me puedan dar ese favor con el voto”.

—Sobre la seguridad, usted ha criticado en múltiples ocasiones al actual alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo, específicamente sobre el Código de Orden Público. Romero habla mucho sobre que ha disminuido la criminalidad y que ese Código ha ayudado. ¿Cómo lo ve?

“Según las estadísticas de la Policía estatal, San Juan es la segunda ciudad en Puerto Rico de mayor incidencia criminal. Lo que ha disminuido ha sido quizás las trifulcas que se daban en la calle Canals o en espacios donde están muchos de estos comercios. Una de las cosas que yo he señalado, en repetidas ocasiones, es que yo coincido con los comerciantes que es bien importante el Código de Orden Público porque normaliza la convivencia entre residentes y comercio. Pero no puede convertirse en un código de la ley del embudo; ancho para unos, estrecho para otros. O sea, que haya un tipo de persecución a los comercios para estar pendiente a ellos y no estar haciendo el patrullaje y el movimiento que se tiene que hacer en la ciudad para realmente disminuir la incidencia criminal en la ciudad.

Ha habido un mayor aumento este año en hurtos de vehículos. Ha habido una mayor incidencia, comparado al año pasado, en violaciones. Así que, el tema de la criminalidad y el tema de la falta de seguridad es algo que ya permea en nuestra sociedad. Y lo ves y lo escuchas y lo lees en los ‘chats’ de los residentes de diferentes comunidades.

El código es importante y el código tiene muchos otros artículos. O sea que, no es que el código no sirva, es que no se puede hacer un articulado que sea tan punitivo para el comercio que entonces haga que sus negocios mermen. Y ¿qué quiere decir eso? Que tienen que cerrar espacios de trabajo para algunas personas. Obviamente disminuyen ingresos. Y hay muchos ya que no les ha ido bien y hasta están pensando mudarse a otras ciudades de la isla”.

—Entre las propuestas que adelantó bajo su plataforma de gobierno, “Mi Nuevo San Juan”, que va a compartir a totalidad en junio, señaló la urgencia del tema de desarrollo económico y tiene una visión de convertir la capital en una ciudad de 15 minutos. Explíqueme ese concepto.

“Esto es algo que, cada vez que camino en la ciudad capital, me doy cuenta de la necesidad de conocer cuál es nuestra demografía, cuáles son las necesidades de nuestra gente en estos momentos. Una de las cosas que yo he señalado, y que mucha gente señala, es que el desarrollo económico ha sido de manera orgánica, que se ha desarrollado a pesar del gobierno. Cuando tú vas a la calle Cerra, vas a la calle Loíza, en el mismo Condado, ves negocios que se están desarrollando, pero no necesariamente están a las necesidades que hay de la comunidad.

Cuando hablo de la ciudad de los 15 minutos es que las personas que viven en una comunidad tengan el acceso a facilidades médicas, a la comida, o sea, restaurantes, supermercado, farmacia, los servicios básicos estén a la mano de las comunidades. Lo que yo estoy viendo, y eso ha pasado mucho después de la pandemia, mucho adulto mayor. Nuestra comunidad es de adultos mayores. Increíble que, este año, se han vendido más ‘pampers’ (pañales) de adulto que de niño. O sea que, nuestra comunidad, nuestra ciudadanía es de adultos mayores. La ciudad no está al nivel de la atención de ellos y muchos viven encerrados.

Y una de las cosas que para mí ha sido alarmante es ver muchas comunidades aisladas. No tienen la interconexión dentro de la ciudad. No todo el mundo tiene un teléfono con un app de Uber, no se ven taxis en todas las áreas, no tienes el tren que esté comunicado con un sistema de trolley que funcione a tiempo y que llegue a las comunidades más necesitadas. Así que, necesitamos desarrollar un plan completo de negocios con estudios de necesidad que estén adaptados a esas comunidades que te estoy hablando”.

—En febrero, se oficializó la entrada de San Juan Cruise Port como ente a cargo del proyecto de Alianza Público-Privada de los terminales de cruceros de la Bahía de San Juan, por un término de 30 años. Precisamente su hermano Federico González Denton es el gerente general de San Juan Cruise Port. ¿Usted está a favor de las APP y la privatización de servicios?

“Yo creo en los modelos de gestión de este tipo de proyecto. Lo vi con el aeropuerto Luis Muñoz Marín. Yo fui parte. Me nombraron para representar a la ciudadanía en la fiscalización del aeropuerto Luis Muñoz Marín y eso después, con el Partido Nuevo Progresista, se cayó. Yo creo en estos desarrollos, en estos modelos de gestión, pero yo también creo en la fiscalización de estos proyectos porque esto no es hacer un contrato y ya.

Mi hermano es el gerente y mi hermano es una persona que es un profesional ya probado. Lleva más de 12 años con la industria de cruceros y es la persona que maneja y gerencia el proyecto. Él y yo hemos sido criados por la misma mamá y los dos tenemos esos valores y éticos en nuestro trabajo. Yo confío que él hará su trabajo de la mejor forma, pero yo, a nivel de San Juan, San Juan tiene una responsabilidad, no con el muelle, porque realmente no hay una injerencia directa del municipio, pero sí en el desarrollo del producto turístico y de la experiencia que se crea para nosotros poder atraer esos cruceros y ser atractivos a ellos.

Así que, el modelo de gestión es un modelo de gestión que es necesario porque el puerto y los muelles de San Juan han carecido de inversión, de desarrollo y han estado en un estado terrible en los pasados años. Yo confío que el proyecto sea un proyecto bueno para la ciudad capital, para Puerto Rico. Pero sí, obviamente creo en una fiscalización activa de parte del gobierno”.

Aquí puedes ver la entrevista completa: