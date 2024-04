Renuncia comisionada del Cuerpo de Vigilantes en medio de denuncias

La comisionada del Cuerpo de Vigilantes del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), Haydelín Ronda, presentó su renuncia al cargo el jueves en medio de denuncias por parte de vigilantes de la agencia.

La renuncia fue informada por la secretaria del DRNA, Anaís Rodríguez Vega.

“Durante la tarde de hoy, acepté la renuncia de la comisionada Haydelín Ronda, luego de tres años liderando el Cuerpo de Vigilantes del @DRNAGPR. Agradezco sus años de servicio dedicado al bienestar y protección de nuestros recursos naturales”, anunció Rodríguez Vega en su cuenta de X.

De inmediato no se informó quién tomará las riendas del Cuerpo de Vigilantes.

Esta misma semana, Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico cursó una carta al gobernador Pedro Pierluisi en la que denunciaron una supuesta actitud hostil de Ronda hacia los miembros del Cuerpo de Vigilantes.

“Lamentablemente, la comisionada ha demostrado no ser apta para su puesto. Carece de profesionalismo, no es objetiva, fomenta la división y genera un mal ambiente laboral. Con ella hemos enfrentado un serio problema de supervisión, de diálogo con los empleados, una total falta de empatía, planes inconclusos e incoherentes y lo más dañino: humilla, hostiga y oprime a los vigilantes”, lee parte de la carta.

Jessica Martínez Santos, presidenta de la organización, había dicho en entrevista en NotiUno que Ronda era favorecida en La Fortaleza e incluso anticipó ausencias entre los miembros del Cuerpo de Vigilantes ante el alegado maltrato de la comisionada e “inacción del gobernador”.

Recientemente, los vigilantes asignados a Isla de Mona denunciaron falta de suministros básicos en la instalaciones del DRNA en esa isla.

“Esta situación es insostenible. Nuestra unión ha sido enfática con el Departamento de Recursos Naturales que hay que hacer un sistema eficiente para poder hacer a tiempo la entrega de los alimentos a los compañeros que quedan pernoctando por semanas en la Isla de Mona. Ellos dependen de este proceso para su alimentación, allí no hay un supermercado disponible ni puedes coger una lancha para tu casa. Como pueden ver en el video la nevera y el congelador están vacíos, no tienen nada para consumir de carne y de comida fresca, solamente algunas poterías expiradas y arroz. Ni siquiera pan y café para desayunar. Eso no es justo, los compañeros hacen un sacrificio bien grande dejando sus familias día y noche por 2 semanas al mes cuando no se extiende, y lo mínimo que el patrono debe asegurarse es que no pasen hambre ni necesidades básicas”, expresó en ese momento Martínez Santos.

La entonces comisionada dijo que los vigilantes contaban con suministros enlatados para una semana y que el retraso en el envío de provisiones se debía al mal tiempo.