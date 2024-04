Google despide a 28 empleados que protestaron contra Israel

Google despidió a 28 empleados involucrados en protestas por un contrato de almacenamiento en la nube con el gobierno de Israel, según declaraciones de la empresa y activistas.

Los empleados realizaron sentadas en las oficinas de la compañía en California y Nueva York por el contrato de Google por valor de 1,200 millones de dólares para proporcionar herramientas personalizadas para el ejército israelí. Fueron despedidos el miércoles por la noche después de que la policía arrestó a nueve personas.

Google dijo que “un pequeño número de empleados manifestantes entraron e interrumpieron algunas de nuestras sedes”.

“Después de rechazar múltiples solicitudes para abandonar las instalaciones, las autoridades tuvieron que retirarlos para garantizar la seguridad de la oficina”, dijo Google.

La compañía dijo que llevó a cabo “investigaciones individuales que resultaron en el despido de 28 empleados, y continuará investigando y tomando las medidas necesarias”.

El grupo detrás de las protestas, No Tech for Apartheid, cuestionó la versión de Google de los hechos, diciendo que la compañía despidió a personas que no participaron directamente.

La afirmación de la compañía de que las protestas fueron parte de una campaña de larga data por parte de grupos y “personas que en gran medida no trabajan en Google” era falsa, dijo el grupo.

El grupo publicó fotografías y vídeos en las redes sociales que mostraban a trabajadores de las oficinas de Google sosteniendo pancartas y sentados en el suelo, coreando consignas.