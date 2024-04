Estudio rechaza que medición neta subsidie a abonados solares

La energía solar medida neta proporciona un beneficio directo a la red eléctrica de Puerto Rico de 33 centavos kWh, lo que supera la tarifa minorista de electricidad en un 36% a 24 centavos por kWh, echando por la borda la idea de que los clientes no solares subsidian a los solares.

Ese es uno de los hallazgos del estudio “Valor de la energía solar medida neta en Puerto Rico”, efectuado por la empresa Gabel Associates.

“La continuación de la polítca de medición neta de Puerto Rico no haría que los clientes subsidiaran a los clientes de energía solar en el sitio. Muy al contrario, esta política crea mayores beneficios financieros que costos para todos los clientes al proporcionar un menor costo de suministro de energía, resiliencia de la red y otros beneficios”, plantea el informe.

Recomendados

Según el documento, la política de medición neta de Puerto Rico debería continuar tras concluirse que los beneficios de esa política superan “claramente” sus costos. Se argumenta que no ocurre un subsidio de energía solar en el sitio, ya que refleja los beneficios causados por la energía solar y no requiere que el programa sea suscrito por clientes no participantes.

La Junta de Supervisión Fiscal (JSF) había notificado al gobierno su oposición a la Ley 10 de 2024 que extendió el plazo de la tarifa que aplica a los consumidores que exportan la energía que producen, al alegar que la misma atenta contra la independencia del Negociado de Energía de Puerto Rico y viola el plan fiscal de la Autoridad de Energía Eléctrica al aplazar hasta 2030 el estudio de medición neta.

La JSF argumenta además que, al compensar a los abonados que exportan energía al mismo precio que se cobra la energía consumida, los demás abonados no solares cargan un peso “desproporcionado” en sus facturas.

Además de rechazar que la medición neta coloque en desventaja a los clientes no solares, el estudio menciona como otro beneficio de esa política “la expansión continua del desarrollo solar de acuerdo con los objetivos más amplios de energía, desarrollo económico y sostenibilidad de Puerto Rico Simplifica el “mensaje” a los clientes que están considerando instalar proyectos solares en sus sitios, ya que el enfoque de medición neta (’dejar que el medidor gire hacia atrás’) es muy comprensible para los clientes”.

“Este enfoque ha tenido mucho éxito en los Estados Unidos en el apoyo a la expansión de la energía solar, el fomento del desarrollo de la energía limpia, la mejora de la confiabilidad, la reducción de la contaminación del aire y la promoción del crecimiento económico”, añade el informe.

Gabel Associates es una empresa de consultoría energética que proporciona análisis y asesoramiento económico, regulatorio y técnico a una amplia gama de clientes del sector de la energía. La empresa lleva más de treinta años analizando los mercados de energía mayoristas y minoristas, y la fijación de tarifas y cuestiones regulatorias, lo que incluye el análisis de los costos evitados y modelos detallados de precios de la energía.

Preocupados por objeciones a Ley Medición Neta

Consumidores, partidarios y organizaciones que abogan por la energía solar expresaron preocupación por la postura de la JSF contra la Ley de Medición Neta y advirtieron que la misma podría afectar negativamente la economía del país, incluyendo trabajos locales de empresas solares, igual que puede desalentar a futuros consumidores a optar por la energía solar.

“Disminuir o cancelar la medición neta en Puerto Rico sería económicamente impactante para comunidades locales y para toda la red, ya que la energía que recibe la misma por este programa ayuda a disminuir la cantidad de combustible costoso e importado para cumplir con la demanda del sistema, al igual que ayuda evitar y disminuir apagones. A su vez, esto podría reducir trabajos locales para un sinnúmero de personas, incluyendo empleadores de negocios de energía renovable”, sostuvo David Ortiz, director del Programa de Puerto Rico de Solar United Neighbors SUN.

Ortiz destacó que según documentos de LUMA Energy, a diciembre de 2023 la isla contaba con más de 110,000 viviendas con sistemas de medición neta y generación solar distribuida. “Esto es sin contar las personas que han instalado sistemas solares desde enero 2024 y los negocios, centros de resiliencia e iglesias que cuentan con este servicio”.

“Lo menos que queremos es desalentar a nuevos consumidores a optar por la energía solar por no recibir el beneficio de medición neta. Así ha sucedido en estados como Indiana, Hawaii y California, donde el programa de medición neta ha sido derogado, impactando negativamente el mercado solar y la economía local, y reduciendo significativamente el número de instalaciones al primer año de su revocación”, planteó Ortiz.