Jesús Manuel Ortiz dice que tiene más experiencia a nivel político y de Gobierno que Juan Zaragoza

El aspirante a la gobernación por el Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz González, aseguró que tiene más experiencia a nivel político y de Gobierno que su contricante, el también pre-candidato al puesto político, Juan Zaragoza.

“Yo tengo más experiencia de Gobierno y política que Juan Zaragoza. Por su puesto que la tengo. Está en el récord”, expresó el presidente de la Pava en el programa televisivo Jugando Pelota Dura (TeleOnce).

La controversia tiene raíz en un discurso que brindó el exsecretario del Departamento de Hacienda (DH) el pasado domingo en medio de la convención de la colectividad.

“La última vez que este país le entregó su Gobierno a un candidato inexperto y sin capacidad, tuvimos que mandarlo al exilio”, sentenció Zaragoza durante la actividad, quien además dijo en el mismo espacio televisivo que no se trataba de un ataque hacia Ortiz González.

En respuesta a ello, el representante por Acumulación afirmó en el programa de televisión: “Yo no me siento aludido por ese tipo de comentarios. Yo tengo experiencia en el Gobierno. De hecho, de todos los candidatos a gobernador, yo soy uno de los que más experiencia tiene en el ejecutivo, en el legislativo, presido el Partido Popular, he sido legislador dos términos, conozco el Gobierno de arriba a abajo, muy distinto a que Ricardo Rosselló tenía su primer trabajo como gobernador”.

Ortiz González comentó que para gobernar la Isla hace falta un líder con destrezas tanto en el Gobierno, como en la política.

“Cada campaña determina el mensaje que va a difundir y nosotros sí te tenemos que decir que de esa convención sale un mensaje de contraste poderoso de los que pasa en el Partido Popular en contraste con el PNP”, puntualizó pre-candidato a la gobernación.