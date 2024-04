Guaguas, aires acondicionados y plantas eléctricas: Los artículos que compraron en San Lorenzo y no aparecen

El alcalde del Municipio de San Lorenzo, Jaime Alverio Ramos, denunció nuevamente que por los pasados años no se han podido encontrar equipos de propiedad del municipio que se encontraban registrados en el sistema, pero no de manera física.

Alverio Ramos señaló que desde principios del cuatrienio miles de equipos comprados con fondos del municipio y que fueron registrados con su debida numeración no han aparecido en ninguna dependencia u oficina municipal. Estos equipos representan un valor de $1,586,703.59, según indicó el alcalde a través de declaraciones escritas.

“Esta crasa negligencia e irresponsabilidad representa un acto de corrupción sin precedentes de la pasada administración del Partido Popular Democrático, quienes gastaron millones de dólares en la adquisición de un sinnúmero de equipo y que al día de hoy no han aparecido, aún estando registrados con sus debidos números de propiedad “, sostuvo Alverio Ramos.

El alcalde insistió en que lleva denunciando esta situación desde que juramentó como mandatario municipal en el 2021.

“Estos problemas salieron a relucir cuando se trató de realizar una transición ordenada, que cabe señalar que la misma estuvo plagada de poco o ningún flujo de información, y es donde nos percatamos de que muchos equipos registrados no existían en las inmediaciones municipales, así como otras que estaban físicamente pero nunca fueron registradas, lo que denotó serias fallas y faltas administrativas”, dijo el alcalde.

El primer ejecutivo aseguró que refirió la situación mediante querellas a diversas agencias incluyendo al Departamento de Justicia, Oficina del Contralor y Ética Gubernamental.

“Mientras querían hacer ver que San Lorenzo era un municipio boyante, la realidad era otra con gastos desmedidos e innecesarios y que gran parte de las compras efectuadas no aparecen dentro de las inmediaciones municipales”, expresó el alcalde.

Del mismo modo, Alverio Ramos señaló que a pesar de haber realizado esfuerzos para localizar los equipos registrados, esto no ha ocurrido.

“Desde que entramos a la alcaldía nuestro compromiso es uno serio por lo que no podíamos permitir que esta denuncia quedara impune, ya que se trata del dinero del pueblo, de las comunidades y de ciudadanos que necesitan un servicio. Hoy vemos como eran derrochado los fondos y que no se sabe que pasó con esas honerosas compras que muchas de ellas aparentemente no fueron utilizados para un fin común que era y es el pueblo de San Lorenzo “, puntualizó Alverio Ramos.

El municipio publicó en uno de los medios impresos del país una lista de la propiedad que no ha sido encontrada. Entre estos se encuentran tres vehículos marca Ford, sistemas de cámaras de seguridad, plantas eléctricas, unidades de aire condicionado y tabletas modelo iPad de Apple.