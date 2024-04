Pierluisi revela que se entregó a Dios y que será su instrumento para seguir ayudando a los puertorriqueños

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi Urrutia, reveló este domingo en la Convención de Servidores Progresistas, celebrada en Guayanilla, que entregó su vida a Dios.

“Hoy día, lo voy a decir sincerándome aquí, posiblemente por la responsabilidad que tengo en mis hombros y por los añitos que ya tengo, yo estoy hoy día entregado al Señor. Totalmente, entregado al Señor”, confesó el primer mandatario frente a los miembros de la Organización de Servidores Públicos Progresistas (OSPP).

“Todo lo que va a pasar en el futuro de mi vida y en su futuro está en manos de Dios, y yo estoy bien claro de eso. Yo acepto la voluntad del Señor”, agregó.

Pierluisi Urrutia además prometió que todas las “habilidades y aptitudes” que Dios ha depositado en él las utilizará para “seguir ayudando” al Pueblo puertorriqueño por “cuatro años más”.

“Dios me ha dado a mi unas habilidades, me ha dado unas aptitudes, me ha dado una manera de ser y me ha dado unas oportunidades, que yo le dejo claro aquí a todos los servidores (públicos) progresistas de Puerto Rico, al Pueblo en general, yo voy a usar todas esas habilidades, todas esas aptitudes y todas esas oportunidades, no solo para seguir ayudándolos a ustedes y a Puerto Rico por el resto de este cuatrienio, por cuatro años más”, detalló el primer ejecutivo de manera enérgica.

El próximo 2 de junio, Pierluisi Urrutia se enfrentará a una primaria por la reelección frente a quien fue su compañera de papeleta, la actual comisionada residente en Washington DC, Jenniffer González Colón. Actualmente, múltiples encuestas señalan a la expresidenta de la Cámara de Representantes como la próxima cara del Partido Nuevo Progresista (PNP) para la gobernación en las elecciones generales de noviembre.