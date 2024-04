Pescadores hallan bote con 20 cadáveres frente a costa noreste de Brasil

Pescadores encontraron un pequeño bote lleno de cadáveres en descomposición el sábado frente a la costa del noreste de Brasil, reportaron medios noticiosos locales.

La fiscalía de Brasil informó en un comunicado que ha enviado un grupo forense al área para determinar la procedencia del bote con los cuerpos.

“Algunos reportes señalan que podría haber hasta 20 cadáveres”, detalló en el comunicado la fiscalía, que anunció que ha abierto una investigación penal y civil sobre el incidente.

El bote flotaba frente a la costa del estado de Pará, en un remoto lugar a unos 300 kilómetros (185 millas) de Belém, la capital del estado.

No es la primera vez que pescadores descubren embarcaciones con cadáveres en el lado occidental del océano Atlántico. En 2021, al menos siete botes llenos de cadáveres fueron arrastrados por el mar hacia Brasil y el Caribe oriental.

Investigaciones realizadas por The Associated Press y autoridades locales determinaron que algunos de esos botes transportaban a migrantes africanos que trataban de llegar a las islas Canarias, pero no lo lograron y quedaron a la deriva durante semanas en el océano Atlántico.

