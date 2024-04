Desde los activistas hasta los políticos: ¿Cómo enfrentan la crisis climática desde sus espacios?

Entre los temas discutidos durante el segundo día del Caribe Fest 2024— un encuentro organizado por el Centro de Periodismo Investigativo (CPI) para dialogar sobre la crisis climática— figuraron el rol del activismo en la protección de los espacios y en la fiscalización del cumplimiento de las leyes ambientales, así como las propuestas de gobierno respecto al cambio climático de cara a las elecciones.

El panel “Activismo ambiental para detener la crisis climática” abordó las luchas de tres organizaciones comunitarias en la isla para salvaguardar los recursos naturales y hacerle frente a las prácticas insostenibles: El Puente Puerto Rico, Sierra Club Puerto Rico y Salvemos a Playuela.

La coordinadora legislativa de Sierra Club Puerto Rico, Maritza Maymi-Hernández, enfatizó la necesidad de interconectar las distintas luchas ambientales alrededor de Puerto Rico, al tiempo que se trabaje desde y con las comunidades directamente afectadas por los fenómenos climáticos y los crímenes ambientales.

“Es importante que las luchas ambientales hay que darlas en todos los frentes. Hay que darla en el frente donde está ocurriendo— con y para las comunidades— pero también impactando el espacio jurídico y el espacio político. No son luchas que se pueden librar desde un solo sector”, expresó la profesora universitaria.

Por su parte, el director del programa El Puente-Enlace Latino de Acción Climática en Puerto Rico, Federico Cintrón Moscoso, destacó el trabajo de esta organización en fiscalizar el cumplimiento de la Ley de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático.

“Hemos llevado a los tribunales al Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) para, por ejemplo, que termine de escribir el Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático. [También] estamos pendientes de las próximas fechas; por ejemplo, cumplir con el 40% de energía renovable para el 2025. Sabemos que estamos muy lejos de eso”, expresó el antropólogo.

Desde El Puente Puerto Rico, también se ha solicitado información pública a agencias gubernamentales, tal como al Departamento de Educación para recopilar datos sobre cuántas clases han perdido los alumnos del sistema público, desde 2015, por el impacto de eventos climáticos.

En dicha petición de información pública, entre los fenómenos que pueden interrumpir el calendario académico se incluyó el calor, las inundaciones, los apagones, entre otros.

Mientras, Suzette Quirós, integrante del grupo comunitario Salvemos a Playuela, discutió algunas de las estrategias que practican desde el colectivo para proteger el valle costero ubicado en Aguadilla, como lo son la desobediencia civil, la radicación de querellas ante el DRNA, y la educación.

“Históricamente, las personas y activistas del área han puesto su cuerpo frente a camiones de construcción que pretenden entrar al área a destruir la tierra y el ecosistema. A parte de esa movilización de desobediencia civil, […] también hay trabajo educativo que se está haciendo a nivel de redes sociales, como en la misma comunidad”, expuso la organizadora comunitaria.

Con su labor, el grupo logró la paralización parcial de las obras de construcción en el área, al tiempo que identificaron más de 600 especies de flora y fauna en el ecosistema del Valle Costero de Playuela, y empoderaron a jóvenes de la zona noroeste a ejercer como líderes ambientales.

Algunas de las soluciones que presentaron los activistas para asegurar que las luchas ambientales en el archipiélago impacten el sistema, que catalogaron como “burocrático” y “opresivo”, fueron unir esfuerzos entre distintos sectores, compartir estrategias de organización y movilización, y acudir a los tribunales y la Legislatura para hacer valer sus reclamos.

El tema de la crisis climática en la temporada electoral

El evento continuó con el panel “Elecciones y programas de gobierno en tiempos de calor extremo”, al cual únicamente compareció el secretario de Asuntos Ambientales del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Víctor Alvarado Guzmán, a pesar de que se le extendió la invitación a todos los candidatos a la gobernación de cada partido.

Maldonado Guzmán excusó al aspirante del PIP Juan Dalmau, el cual no pudo asistir, ya que se encuentra fuera de Puerto Rico.

La directora ejecutiva del CPI, Carla Minet, informó que el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia se excusó del panel, pues indicó que su agenda estaba llena, aunque esta destacó que la invitación fue enviada con meses de anticipación.

La precandidata a la gobernación por el Partido Nuevo Progresista (PNP), Jenniffer González Colón, no respondió a la convocatoria.

En cuanto a los aspirantes por el Partido Popular Democrático (PPD) Jesús Manuel Ortiz y Juan Zaragoza Gómez, estos comunicaron que no podían asistir porque se encontrarían en la convención de la colectividad celebrada este fin de semana en Ponce. Sin embargo, Minet destacó que se les ofreció la opción de enviar a sus encargados de política pública, “pero tampoco quisieron participar”.

A pesar de inicialmente haber aceptado la invitación, el Proyecto Dignidad canceló, este miércoles, su participación al evento, sin ofrecer explicación.

Mientras, el Movimiento Victoria Ciudadana, también confirmado para asistir, indicó, 30 minutos antes del panel, que no comparecería.

Sin embargo, el foro procedió con el portavoz del PIP, quien dialogó acerca de los distintos proyectos de ley ambientales radicados o apoyados por la colectividad, las fallas en el sistema gubernamental actual en torno al manejo de la crisis climática, y algunas propuestas para atender los fenómenos climáticos, como lo es la ola de calor.

En cuanto al proyecto de ley radicado, en 2021, por la senadora del PIP, María de Lourdes Santiago, que propone una moratoria a las construcciones en las costas, Maldonado Guzmán denunció que el PPD lo engavetó, aunque la medida cuenta con informes positivos de dos comisiones.

“Por un lado, tenemos un gobierno que es básicamente antiambiental. Tiene otros intereses, que no es proteger a la zona costera, no es proteger al ambiente, y esos proyectos no los toma en consideración”, dijo el panelista.

“Lamentablemente, la primera que va y se opone al proyecto de moratoria de construcción en las costas es el Departamento de Recursos Naturales, sea quien sea que está dirigiendo esa agencia, siempre se oponen”, continuó.

Al ser abordado sobre las propuestas del PIP para trabajar con el asunto de las temperaturas extremas, Alvarado Guzmán mencionó la necesidad de erradicar la corrupción en el gobierno, aumentar las reservas naturales, trabajar el concepto de los microbosques en espacios abandonados y utilizar los techos para placas solares.

El asesor ambiental del PIP adelantó que el plan de gobierno ambiental del partido ya casi está finalizado, y pronto será compartido.