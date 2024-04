Jesús Manuel Ortiz confirma pronto se anunciará proceso para decidir candidatura en Ponce

El presidente del Partido Popular Democrático (PPD), Jesús Manuel Ortiz, confirmó la renuncia del suspendido alcalde de Ponce, Luis M. Pabón Irizarry, a su candidatura por la reelección e indicó que en los próximos días se anunciará el proceso para escoger a la persona que lo sustituirá en la papeleta.

Ortiz también agradeció al suspendido alcalde que renunciara luego de que se le encontrara causa para juicio en su caso.

“Agradezco al Dr. Irizarry Pabón por tomar la determinación correcta para el y para el PPD. De esta forma podrá concentrarse en su defensa y permite que como institución nos enfoquemos en trabajar unidos para ganar en noviembre. Para eso, en los próximos días anunciaremos el inicio del proceso de sustitución de acuerdo al calendario electoral. Confiamos en que luego de todo este proceso, el PPD en Ponce continuará trabajando unido. Reiteramos nuestro deseo de que el proceso que enfrentará el Dr Irizarry Pabón sea uno de justicia”, expresó Ortiz.

El suspendido alcalde de Ponce, Luis M. Irizarry Pabón, renunció a su candidatura a la reelección luego de que se encontrara causa para juicio en su contra en el caso que lleva el Fiscal Especial Independiente (FEI) por violaciones a la Ley de Ética Gubernamental.

La renuncia se da antes de que el juez superior Anthony Cuevas del Tribunal de Primera Instancia de San Juan brindara alguna determinación sobre la querella radicada por el PPD exigiendo que el suspendido alcalde renunciara a su aspiración como acordó con la colectividad.

Ante este escenario, dos figuras de la colectividad en el municipio del sur se perfilan como posibles candidatos a la alcaldía. Se trata del representante Ángel “Tito” Fourquet Cordero y la actual alcaldesa interina Marlese Sifre.

Fourquet Cordero indicó en entrevista con la emisora radial NotiUno 630 que “estará disponible” en caso de que surja un proceso para elegir a quien tome la candidatura a la alcaldía de Ponce por el PPD. Al ser cuestionado por el periodista Normando Valentín sobre la posibilidad de su participación en una primaria ante la actual alcaldesa interina, Marlese Sifre, este afirmó que estaría dispuesto a participar del proceso.

“Sí, estamos disponibles, yo siempre estuve disponible, la compañera posteriormente que se dieron esas reuniones fue que expresó otro sentir porque había dicho en su momento, incluso le había dicho al alcalde que no aspiraría a ninguna posición”, dijo Foruquet en la entrevista radial.

Sobre la posibilidad de una primaria, el secretario general del PPD, Antonio “Toñito” Cruz, indicó en entrevista con Metro Puerto Rico que se podría llegar a un acuerdo para evitar el evento primarista.

“Sí, te puedo decir que lo he escuchado [las especulaciones] y, por lo menos, los dos están en disposición de que, una vez tengamos la certeza de la decisión del juez Anthony Cuevas, yo te diría que si no ese día, al otro día nos vamos a reunir todos, lo más seguro sea en Ponce, para tomar una decisión [sobre] si vamos a continuar adelante abriendo estas candidaturas o ellos hacen un entendido que resulte beneficioso a los intereses del Partido Popular en la Ciudad Señorial”, dijo el secretario general del PPD.

“Una campaña muy corta, en un escenario como el que estamos hablando, que no es el tradicional, no es el típico, pueda afectar las decisiones de alguno de ellos. Si están en ánimos de acordar algo, pues yo no me quiero meter en eso”, continuó.

El portavoz enfatizó que el colectivo está “en un momento crítico”, y se encuentran preocupados, debido a que, con menos de 50 días de cara a las primarias, tendrían que imprimir las papeletas y programar las máquinas para leerlas.