Comisionado de la Policía forma grupo especial para esclarecer asesinato de mujer en Humacao

El comisionado de la Policía, Antonio López Figueroa, ordenó conformar un grupo integral compuesto por agentes de diferentes divisiones con el fin de dar apoyo a los investigadores del caso del asesinato de la joven Tania Marie Lugo Díaz, ocurrido el jueves, en el pueblo de Humacao.

El grupo integral estará conformado por agentes de las divisiones de Inteligencia y Arrestos, Robo a Banco, Drogas, Patrulla de Carreteras, así como de otros de los componentes de la Superintendencia de Operaciones Especiales, entre otros. Este equipo se unirá a los investigadores del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, quienes se mantendrán liderando la pesquisa.

“Ningún crimen tiene cabida en una sociedad civilizada. Pero, cuando se trata de la muerte de una mujer, en estas circunstancias, el crimen se convierte en un atentado contra todos los puertorriqueños. Estamos poniendo a la disposición de la Superintendencia de Investigaciones Criminales, recursos adicionales con alto peritaje para agilizar y asegurar el esclarecimiento de este caso”, afirmó el comisionado de la Policía en declaraciones escritas.

“Vamos a poner todos los recursos y herramientas necesarios para hacerle justicia a esta joven y a toda su familia. Que les quede claro a los autores de este crimen. No vamos a descansar hasta sacarlos de la calle, donde no merecen estar”, aseguró López Figueroa.

Agentes del Negociado de la Policía, adscritos al Distrito de Humacao, investigan la muerte violenta de una mujer, reportada a eso de las 3:36 de la tarde del jueves, en la carretera 924, intersección carretera 60, frente a un colegio, del dicho pueblo.

De acuerdo al reporte de la Uniformada, recibieron una llamada telefónica a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en la cual se alertó sobre un vehículo con impactos de bala. Luego, al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de una mujer con heridas de bala y sin signos vitales en el interior de un vehículo.

La mujer fue identificada como Tania Marie Lugo Díaz, de unos 34 años.

“Es un caso sumamente raro porque no ha bajado ningún tipo de información”, dijo el coronel Roberto Rivera en entrevista con WKAQ 580 AM.

Las autoridades no descartan que Lugo Díaz haya sido confundida con otra persona.

“Yo no lo puedo descartar porque lo que tengo ahora mismo, la realidad es que no tenemos un camino definido. No vemos nada dentro de ese círculo de ella que nos puede unir a cualquier tipo de delito”, sostuvo el coronel.

La mujer era madre de una adolescente y tenía dos trabajos. Esta no poseía antecedentes criminales ni casos de Ley 54.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en unión al fiscal de turno, investigan este crimen.