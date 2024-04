Autoridades sobre asesinato de mujer en Humacao: “Es un caso sumamente raro”

Agentes del Negociado de la Policía, adscritos al Distrito de Humacao, investigan la muerte violenta de una mujer, reportada a eso de las 3:36 de la tarde del jueves, en la carretera 924, intersección carretera 60, frente a un colegio, del dicho pueblo.

De acuerdo al reporte de la Uniformada, recibieron una llamada telefónica a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, en la cual se alertó sobre un vehículo con impactos de bala. Luego, al llegar los agentes a la escena, encontraron el cuerpo de una mujer con heridas de bala y sin signos vitales en el interior de un vehículo.

La mujer fue identificada como Tania Marie Lugo Díaz, de unos 34 años.

“Es un caso sumamente raro porque no ha bajado ningún tipo de información”, dijo el coronel Roberto Rivera en entrevista con WKAQ 580 AM.

Las autoridades no descartan que Lugo Díaz haya sido confundida con otra persona.

“Yo no lo puedo descartar porque lo que tengo ahora mismo, la realidad es que no tenemos un camino definido. No vemos nada dentro de ese círculo de ella que nos puede unir a cualquier tipo de delito”, sostuvo el coronel.

La mujer era madre de una adolescente y tenía dos trabajos. Esta no poseía antecedentes criminales ni casos de Ley 54.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao, en unión al fiscal de turno, investigan este crimen.

Fallece hombre tras agresión con un bate en alegado incidente de Ley 54 en San Juan

Agentes del Negociado de la Policía, adscritos al Precinto de Puerto Nuevo, informaron sobre una agresión con bate de aluminio, ocurrida la tarde del pasado viernes, 5 de abril 2024, en medio de un incidente de violencia de género en la urbanización Santiago Iglesias, en el pueblo de San Juan.

De acuerdo al reporte de la Uniformada, recibieron una llamada de alerta a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre un incidente de Ley 54 en el mencionado lugar.

Al personarse los agentes al lugar, hallaron a un hombre, identificado como Luis Virgilio Colón Ríos, de 44 años, con golpes y lesiones en diferentes partes del cuerpo tras haber sido agredido alegadamente con un bate de aluminio.

El perjudicado fue transportado en condición crítica por paramédicos al Centro Médico de Río Piedras, donde fue evaluado por el médico de turno, quien certificó su muerte horas más tarde.

Relacionado a estos hechos, una mujer, de 51 años, quien era pareja del hombre, fue arrestada. Esta alegó que golpeó al hombre en legítima defensa luego de haber sido agredida por el mismo.

Agentes de la División de Violencia Doméstica, y del personal del CIC de San Juan, se hicieron cargo de la investigación de este caso.

Policía investiga carjacking en Caguas

Agentes del Negociado de la Policía, adscritos al Distrito de Caguas, investigaron un carjacking ocurrido a las 2:17 de la madrugada del jueves al lado de la gasolinera Gulf de Bairoa, ubicada en la PR-1 en Caguas.

Según la Uniformada, alegó el perjudicado, que tres individuos con vestimenta oscura, se bajaron de un vehículo Mitsubishi Outlander color gris y mediante intimidación con armas largas y armas cortas, lo despojaron de su auto Kia Sportage color gris, año 2022, con número de tablilla JPZ-321, un celular y 100 dólares en efectivo.

Posteriormente abandonaron el lugar y al momento no se informó la condición de la víctima.

Agentes adscritos a la División de P.R.A.P.D. del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área continúan con la investigación.